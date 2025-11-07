Advertisement

لبنان

25 ألف عائلة تقاوم بأوراق التبغ.. تحت القصف والتهديد

جاد حكيم - Jad Hakim

|
Lebanon 24
07-11-2025 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1439119-638981020849440589.png
Doc-P-1439119-638981020849440589.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بين رطوبة "المشّاط" وخطر الحقول، يفتح مزارعو التبغ موسمهم على أمل قبضٍ سريع يسدّ قسط مدرسة أو دين مازوت. لكنّ المشهد تغيّر هذا العام، حيث يشهد الموسم أسعار شراءٍ رسمية أعلى من السابق، مواعيد استلامٍ مبكرة، وتدابير تخفيفية، يقابلها تلفٌ واسع في البساتين الجنوبية وتكاليف نقل وحصاد تتآكل مع كل غارةٍ أو طريقٍ التفافي طويل. في الخلفية، تبقى "الريجي" اللاعب الحاسم في قطاعٍ يطاول رزق عشرات آلاف العائلات ويشتبك مع سياسات الصحة العامة ومكافحة التهريب في آنٍ معاً.
Advertisement
 
رفعت إدارة حصر التبغ والتنباك السعرَ المضمون لشراء ورق التبغ في موسم 2025 إلى نطاق يراوح بين 8.5 و10 دولارات للكيلوغرام، خطوةٌ وُصفت حسب مصادر قالت لـ"لبنان24" أنّها محاولةٌ لامتصاص الصدمة المعيشية ورفع قدرة المزارعين على الاستمرار، بالتوازي مع تقديماتٍ عينية (مبيدات، قفازات، منح مدرسية) في بعض القرى. لكنّ أي زيادةٍ سعرية تبقى مهدّدةً بالفقدان على الطريق بين الحقل والمستودع، وذلك بسبب التكاليف الباهظة جداً، فالمازوت أغلى، وعمالة موسمية أقلّ، ومخاوف أمنية تعني يوماً ضائعاً من القطاف يساوي خسارة موسمٍ كامل.
 
Cultivating the “Bitter Crop” in a Lebanon War Zone

من الجنوب إلى عكار، أعلنت “الريجي” جداولَ الاستلام على دفعات: الشمال كان مطلع تشرين الأوّل، والجنوب سارت فيه عمليات الشراء باكراً مع فتح مراكز إضافية تفادياً للاكتظاظ، فيما أُبلغ المزارعون في البقاع أن التسليم سيكون في منتصف كانون الثاني 2026، وهو فارقٌ زمنيٌّ حساس لعائلات تعيش على السيولة اليومية، خاصة وأنّ الحربَ قصفت أرقام الإنتاج قبل أن تقصف البيوت. تقديراتٌ ميدانية تشير إلى أن إنتاج الجنوب الذي كان يدور قبل الحرب حول خمسة ملايين كيلوغرام تراجع هذا العام إلى ما يقارب النصف، مع حقولٍ غير محصودة، وطرقاتٍ مقطوعة، ومخلّفاتٍ غير منفجرة تجعل كل خطوةٍ بين "الطَبلات" مخاطرة. لهذا جاء تسريع الاستلام والتشديد على إجراءات السلامة في الساحات، لكنّ ذلك لا يمحو خسائر موسمٍ واحد تكفي لاقتلاع عائلةٍ من رزقها.
 
وراء الأرقام وجوهٌ كثيرة. تقدّر دراساتٌ أكاديمية أن نحو 25 ألف مزارعٍ وعائلةٍ يرتبطون مباشرةً بسلسلة قيمة التبغ في نحو 458 قرية، في نظامِ تراخيص يحدّد المساحات والكميات ويفتح على نزاعاتٍ اجتماعية حين تتداخل السياسة بالرزق. وفي الأثناء، تظهر قضايا فردية على السطح، كسحب رخصٍ من مزارعين أو اتهامات بالرشاوى، لتكشف هشاشة الحوكمة في قطاعٍ تحصر فيه الدولةُ الاستيراد والتصنيع والتسويق عبر "الريجي". هذه الوقائع لا تختزل المشهد لكنها تذكّر بأنّ كل موسمٍ جيّدٍ قد تُربكه إدارةٌ سيّئة أو قرارٌ تعسّفي.
 
afikra | عفكرة on X: "Today the south of Lebanon produces about four million kilos of tobacco that are farmed by around 13,500 families. The industry is one of the main contributors

في المقابل، تُحاول "الريجي" إدارةَ موسمٍ تحت النار بأدواتٍ مالية ولوجستية. العام الماضي أقرّت دفعاتٍ مسبقة بقيمة 2.5 دولار للكيلوغرام لمزارعي الجنوب ثم البقاع الذين تعذّر عليهم التسليم بسبب الظروف، وهو مسارٌ استثنائي في تقاليد المؤسسة، أعاد بعض الأوكسيجين للسيولة العائلية، من دون أن يحلّ معضلةَ التكاليف المتصاعدة. هذا الموسم، تستكمل الإدارة تجاربَ تنويع الأصناف مثل "فيرجيني" و"بيرلي" لتحسين الجودة والعائد على المدى المتوسط، وهي تجربةٌ زراعية قد تساعد جزئياً في مناطق البقاع والشمال.
 
لكنّ معركة التبغ ليست زراعيةً فقط. لبنان بين أعلى دول العالم في استهلاك السجائر والـ“النرجيلة”، فيما الضرائب على التبغ تبقى أدنى بكثير من توصيات منظمة الصحة العالمية. وزارة الصحة وشركاؤها يدفعون باتجاه سياساتِ خفض الطلب والكلفة الصحية، في حين لا يملك المزارع بدائل جاهزةً تُطعم العائلة فوراً. هذا التناقض بين "اقتصاد الصمود" في الريف وسياسات الصحة العامة في المدن يحتاج إلى جسورٍ واقعية: حماية الدخل الريفي، وتنظيم العمل والسلامة، بالتوازي مع ضبط التهريب وتشديد الضرائب الذكية على الاستهلاك لا على الإنتاج الأولي.
 
Israel's war devastates Lebanon's historic tobacco heartland

على الأرض، “القصة” أبسط وأقسى.. أمٌّ تراقب ليالي التجفيف خشية رطوبةٍ تطيح بجودة الورق، شابٌّ يوازن بين اليوميات والجامعة منتظراً قبض "الريجي"، وسائقٌ يطوي مسافةً أطول لتجنّب القصف فتتضاعف كلفة النقلة. في مثل هذا الواقع، تصبح الإجراءات الصغيرة، من جدول استلامٍ واضح، ونقطةِ شراءٍ أقرب، ودفعةٍ مسبقةٍ أدقّ استهدافاً، فرقاً بين موسمٍ ناجٍ وآخر خاسر.
مزارعو التبغ في <a class='entities-links' href='/entity/2327745971/جنوب-لبنان/ar/1?utm_term=PublicFigures-جنوب-لبنان&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-جنوب-لبنان&id=224916&catid=0&pagetype=PublicFigures'>جنوب لبنان</a> يخسرون مصدر عيشهم بفعل الحرب

 
ما الذي يمكن فعله الآن؟ المصادر، قالت لـ"لبنان24" أنّه أوّلاً، لا بدّ من تثبيت سعر الشراء المعلن ومراجعته سريعاً إذا استمرت كلفة النقل والعمالة بالارتفاع، مع التزامٍ بمهلة دفعٍ قصيرة لا تتجاوز أسابيع من التسليم. ثانياً، توسيعُ برامج السلامة المهنية في الحقول (معدات وقاية، إرشاد حول المبيدات، خرائط مخاطر للمخلّفات الحربية)، بالشراكة مع البلديات والاتحادات. ثالثاً، كبحُ التهريب بجدية لأنّه يضغط على القدرة التسويقية الرسمية ويُفقد الدولة والمزارع معاً جزءاً من العائد. ورابعاً، تطويرُ مسارٍ طوعيّ لتجربة محاصيل بديلة في البقاع والشمال حيث تسمح الظروف، على أن يكون انتقالاً تدريجياً لا صدمةً جديدة.
خسائر حرب الجنوب تتجاوز 1.5 مليار دولار... والزراعة المتضرر الأكبر | الكتائب

 
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
باكستان تجلي 25 ألف شخص من مدينة شرقي البلاد مع تزايد خطر الفيضانات
lebanon 24
07/11/2025 12:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تكونين امرأة لا تُقاوم؟ أسرار الجاذبية الأنثوية
lebanon 24
07/11/2025 12:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: جرى تعيين عماد البساط عضوا في ادارة التبغ والتنباك
lebanon 24
07/11/2025 12:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي عن مخزون اليورانيوم المخصّب: كل موادنا تحت أنقاض المنشآت التي تعرّضت للقصف
lebanon 24
07/11/2025 12:11:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

منظمة الصحة العالمية

وزارة الصحة

جنوب لبنان

على الطريق

✨ الخلف

على أمل

البقاع

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد حكيم - Jad Hakim

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-11-07
04:53 | 2025-11-07
04:44 | 2025-11-07
04:23 | 2025-11-07
04:05 | 2025-11-07
04:04 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24