حاصباني: مبروك للمغتربين

كتب على منصة "إكس": "مبروك للمغتربين: تسجلوا ولا تترددوا الحكومة أقرت مشروع قانون يتيح للبنانيين في الخارج التصويت من بلد إقامتهم لمرشحي دوائرهم. الأنظار الآن إلى مجلس النواب، والأهم: سارعوا للتسجيل ولا تترددوا".

