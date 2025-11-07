Advertisement

لبنان

حاصباني: مبروك للمغتربين

Lebanon 24
07-11-2025 | 01:50
كتب النائب غسان حاصباني على منصة "إكس": "مبروك للمغتربين: تسجلوا ولا تترددوا الحكومة أقرت مشروع قانون يتيح للبنانيين في الخارج التصويت من بلد إقامتهم لمرشحي دوائرهم. الأنظار الآن إلى مجلس النواب، والأهم: سارعوا للتسجيل ولا تترددوا".
