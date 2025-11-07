من البقاع إلى بحمدون.. هكذا حاولا نقل المخدرات

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّةالبلاغ التّاليفي إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق ، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين بنقل المخدرات من الىعلى أثر، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورطين بالعمليات المذكورة وتوقيفهموبنتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكنت الشعبة من معرفة هويّة اثنين، وهمام. ح. (مواليد عام 1985، لبناني)و. د. (مواليد عام 2008، سوري)بتاريخ 18-01-2025، وبعد عملية مراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من رصدهما على متن دراجة آليّة في محلة بحمدون، حيث كمنت لهما وأوقفتهما، وضبطت الدراجة. بتفتيشهما والدراجة، تم ضبط /1/ كلغ. من مادة حشيشة الكيفبالتحقيق معهما، اعترف الأول أنّه أحضر المخدرات المضبوطة من أحد الأشخاص في منطقة على متن فان لنقل الركاب، ولدى وصوله الى نزلة بحمدون أقله الثاني على متن الدراجة المضبوطة الى محلة بحمدون حيث تم توقيفهما. وأضاف انها المرة الثانية التي يقوم بها بهذه العملية، وانه في المرة الأولى أحضر نصف كيلوغرام من مادة حشيشة الكيف من البقاع وقام بإيصالها لشخص في ، واعترف الثاني بما نسب اليهأجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة المختصّ، والعمل لا يزال جاريًا لتوقيف المتورطين الآخرين