لبنان

من البقاع إلى بحمدون.. هكذا حاولا نقل المخدرات

Lebanon 24
07-11-2025 | 02:08
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة
البلاغ التّالي

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين بنقل المخدرات من منطقة البقاع الى بحمدون

على أثر، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورطين بالعمليات المذكورة وتوقيفهم

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكنت الشعبة من معرفة هويّة اثنين، وهما

م. ح. (مواليد عام 1985، لبناني)

و. د. (مواليد عام 2008، سوري)

بتاريخ 18-01-2025، وبعد عملية مراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من رصدهما على متن دراجة آليّة في محلة بحمدون، حيث كمنت لهما وأوقفتهما، وضبطت الدراجة. بتفتيشهما والدراجة، تم ضبط /1/ كلغ. من مادة حشيشة الكيف

بالتحقيق معهما، اعترف الأول أنّه أحضر المخدرات المضبوطة من أحد الأشخاص في منطقة البقاع على متن فان لنقل الركاب، ولدى وصوله الى نزلة بحمدون أقله الثاني على متن الدراجة المضبوطة الى محلة بحمدون حيث تم توقيفهما. وأضاف انها المرة الثانية التي يقوم بها بهذه العملية، وانه في المرة الأولى أحضر نصف كيلوغرام من مادة حشيشة الكيف من البقاع وقام بإيصالها لشخص في بيروت، واعترف الثاني بما نسب اليه

أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ، والعمل لا يزال جاريًا لتوقيف المتورطين الآخرين
شعبة المعلومات

شعبة العلاقات

منطقة البقاع

اللبنانية

القضاء ا

بحمدون

القضاء

