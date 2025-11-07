ارتفاع في أسعار المحروقات.. هكذا أصبحت

Advertisement

صدر عن والمياه الجمعة، جدول جديد للمحروقات، وقد أصبحت الأسعار على الشّكل التالي:بنزين 95 أوكتان: 1.416.000 (+12000)بنزين 98 أوكتان: 1.456.000 ليرة لبنانية (+12000)المازوت: 1.368.000 ليرة لبنانية (+28000): 1.060.000 ليرة لبنانية