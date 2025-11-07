Advertisement

لبنان

أمطار وحرارة منخفضة.. كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

Lebanon 24
07-11-2025 | 02:47
طقس خريفي متقلب نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع انخفاض بدرجات الحرارة وفرص لتساقط بعض الأمطار المتفرقة خاصة في المناطق الشمالية، ويعود للاستقرار اعتباراً من يوم الاحد مع عودة درجات الحرارة للارتفاع.
الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم جزئياً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة في المناطق الشمالية، مع احتمال تشكل خلايا رعدية منفردة.
السبت: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع احتمال تساقط امطار خفيفة محلية فترة قبل الظهر خاصة في المناطق الشمالية.
 
الأحد: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح جنوب البلاد ليلاً.
 
الإثنين: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال والساحل بينما تبقىدون تعديل يذكر في المناطق الداخلية وانخفاض إضافي بنسبة الرطوبة.
