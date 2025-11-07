تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض فوق هذه البلدات

Advertisement

يحلّق الطيران الحربي على علو منخفض فوق مناطق وإقليم التفاح وصولًا إلى مجرى ، بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع معادية فوق عربصاليم والجبل الرفيع امتدادًا إلى بلدات والزوطرين الغربية والشرقية، وفق ما أفادت مندوبة " ".يُذكر أن هذه المناطق كانت ليلًا هدفًا لغارة جوية إسرائيلية وُصفت من قبل العدو بأنها "تحذيرية"، أدت إلى تدمير أحد المنازل.