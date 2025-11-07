Advertisement

لبنان

تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض فوق هذه البلدات

Lebanon 24
07-11-2025 | 03:02
يحلّق الطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض فوق مناطق النبطية وإقليم التفاح وصولًا إلى مجرى الليطاني، بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع معادية فوق عربصاليم والجبل الرفيع امتدادًا إلى بلدات يحمر والزوطرين الغربية والشرقية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
يُذكر أن هذه المناطق كانت ليلًا هدفًا لغارة جوية إسرائيلية وُصفت من قبل العدو بأنها "تحذيرية"، أدت إلى تدمير أحد المنازل.
لبنان 24

الليطاني

إسرائيل

النبطية

التزام

الغربي

لبنان

