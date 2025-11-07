سلام بعد كتاب "الحزب": قرار الحرب والسلم استردّته الحكومة

أكد رئيس الحكومة ، خلال جلسة قمة " للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، وجود تقدّم في استقرار البلاد خلال المرحلة الماضية، مشددًا على "ضرورة العمل على حصرية السلاح بيد الدولة وحدها" وأن "قرار الحرب والسلم استعادته ".

ورأى أن التصعيد "خطير"، مع السعي للحصول على دعم عربي ودولي لوقف الاعتداءات.



وفي الشق الاقتصادي، قال إن "اقتصاد البلاد يحتاج للسيولة ونعمل على إصلاح القطاع المصرفي"، لافتًا إلى تنشيط الإدارة عبر "تعيينات جديدة وشفافة مرتكزة على الكفاءة".

وأضاف: "لم نطلق وعودًا فارغة بل أقرنّاها بأفعال"، معلنًا فخره بـ"حكومة من نوع جديد" يسميها "حكومة الكفاءات الوطنية".

وعن خطة الجيش لحصر السلاح، قال سلام أننا لا نزال في المرحلة الأولى من خطة الجيش التي تمتدّ على 3 أشهر والشقّ الأول تأمين حصرية السلاح في جنوب وتقدّمنا كثيراً في ذلك.



تابع:" تقدم كبير حصل فيما خص ضبط الحدود لمنع تهريب السلاح والمخدرات وهناك انتشار أكبر للجيش شمال الليطاني.



وتعقيبا على كتاب ، الذي وججه إلى الرؤساء، قال سلام:" قرار الحرب والسلم استردّته الحكومة اللبنانيّة و"ما حدا إلو كلام بالموضوع".

وعن العلاقة مع ، قال:" عهد التدخل بالشأن السوري انتهى، طوينا صفحة من الماضي ونسعى لتطوير هذه العلاقة بمختلف المجالات".