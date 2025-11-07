Advertisement

لبنان

سلام بعد كتاب "الحزب": قرار الحرب والسلم استردّته الحكومة

Lebanon 24
07-11-2025 | 03:23
أكد رئيس الحكومة نواف سلام، خلال جلسة قمة "لبنان للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، وجود تقدّم في استقرار البلاد خلال المرحلة الماضية، مشددًا على "ضرورة العمل على حصرية السلاح بيد الدولة وحدها" وأن "قرار الحرب والسلم استعادته الدولة اللبنانية".
ورأى أن التصعيد الإسرائيلي "خطير"، مع السعي للحصول على دعم عربي ودولي لوقف الاعتداءات.

وفي الشق الاقتصادي، قال إن "اقتصاد البلاد يحتاج للسيولة ونعمل على إصلاح القطاع المصرفي"، لافتًا إلى تنشيط الإدارة عبر "تعيينات جديدة وشفافة مرتكزة على الكفاءة".
 
وأضاف: "لم نطلق وعودًا فارغة بل أقرنّاها بأفعال"، معلنًا فخره بـ"حكومة من نوع جديد" يسميها "حكومة الكفاءات الوطنية".
 
وعن خطة الجيش لحصر السلاح، قال سلام أننا لا نزال في المرحلة الأولى من خطة الجيش التي تمتدّ على 3 أشهر والشقّ الأول تأمين حصرية السلاح في جنوب الليطاني وتقدّمنا كثيراً في ذلك.

تابع:" تقدم كبير حصل فيما خص ضبط الحدود لمنع تهريب السلاح والمخدرات وهناك انتشار أكبر للجيش شمال الليطاني.

وتعقيبا على كتاب حزب الله، الذي وججه إلى الرؤساء، قال سلام:" قرار الحرب والسلم استردّته الحكومة اللبنانيّة و"ما حدا إلو كلام بالموضوع".
 
وعن العلاقة مع سوريا، قال:" عهد التدخل بالشأن السوري انتهى، طوينا صفحة من الماضي ونسعى لتطوير هذه العلاقة بمختلف المجالات".
 
 
