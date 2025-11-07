26
لبنان
سلام بعد كتاب "الحزب": قرار الحرب والسلم استردّته الحكومة
Lebanon 24
07-11-2025
|
03:23
A-
A+
أكد رئيس الحكومة
نواف سلام
، خلال جلسة قمة "
لبنان
للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، وجود تقدّم في استقرار البلاد خلال المرحلة الماضية، مشددًا على "ضرورة العمل على حصرية السلاح بيد الدولة وحدها" وأن "قرار الحرب والسلم استعادته
الدولة اللبنانية
".
ورأى أن التصعيد
الإسرائيلي
"خطير"، مع السعي للحصول على دعم عربي ودولي لوقف الاعتداءات.
وفي الشق الاقتصادي، قال إن "اقتصاد البلاد يحتاج للسيولة ونعمل على إصلاح القطاع المصرفي"، لافتًا إلى تنشيط الإدارة عبر "تعيينات جديدة وشفافة مرتكزة على الكفاءة".
وأضاف: "لم نطلق وعودًا فارغة بل أقرنّاها بأفعال"، معلنًا فخره بـ"حكومة من نوع جديد" يسميها "حكومة الكفاءات الوطنية".
وعن خطة الجيش لحصر السلاح، قال سلام أننا لا نزال في المرحلة الأولى من خطة الجيش التي تمتدّ على 3 أشهر والشقّ الأول تأمين حصرية السلاح في جنوب
الليطاني
وتقدّمنا كثيراً في ذلك.
تابع:" تقدم كبير حصل فيما خص ضبط الحدود لمنع تهريب السلاح والمخدرات وهناك انتشار أكبر للجيش شمال الليطاني.
وتعقيبا على كتاب
حزب الله
، الذي وججه إلى الرؤساء، قال سلام:" قرار الحرب والسلم استردّته الحكومة اللبنانيّة و"ما حدا إلو كلام بالموضوع".
وعن العلاقة مع
سوريا
، قال:" عهد التدخل بالشأن السوري انتهى، طوينا صفحة من الماضي ونسعى لتطوير هذه العلاقة بمختلف المجالات".
مواضيع ذات صلة
سلام ردا على بيان حزب الله: قرار الحرب والسلم استردّته الحكومة اللبنانية و"ما حدا إلو كلام بالموضوع"
Lebanon 24
سلام ردا على بيان حزب الله: قرار الحرب والسلم استردّته الحكومة اللبنانية و"ما حدا إلو كلام بالموضوع"
07/11/2025 12:13:13
07/11/2025 12:13:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: كتاب "الحزب" يخيّر لبنان بين الوجود والتخلي عن السيادة
Lebanon 24
الجميّل: كتاب "الحزب" يخيّر لبنان بين الوجود والتخلي عن السيادة
07/11/2025 12:13:13
07/11/2025 12:13:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل بعد لقائه الرئيس سلام لـ "الجديد": نقف إلى جانب رئيس الحكومة في قراراته وما حصل أمس هو الخطر الحقيقي بالمخالفة والمسؤولية تقع على عاتق الحزب المخالف
Lebanon 24
الجميّل بعد لقائه الرئيس سلام لـ "الجديد": نقف إلى جانب رئيس الحكومة في قراراته وما حصل أمس هو الخطر الحقيقي بالمخالفة والمسؤولية تقع على عاتق الحزب المخالف
07/11/2025 12:13:13
07/11/2025 12:13:13
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار الحرب والسلم مَنْ سيمتلكه ومَنْ سيفاوض
Lebanon 24
قرار الحرب والسلم مَنْ سيمتلكه ومَنْ سيفاوض
07/11/2025 12:13:13
07/11/2025 12:13:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بين كتاب "حزب الله" وإنذارات إسرائيل.. هل تقود الرسائل المتبادلة إلى الحرب؟
Lebanon 24
بين كتاب "حزب الله" وإنذارات إسرائيل.. هل تقود الرسائل المتبادلة إلى الحرب؟
05:00 | 2025-11-07
07/11/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يستقبل وفداً موسعاً من مجلس إدارة البنك الدولي
Lebanon 24
بري يستقبل وفداً موسعاً من مجلس إدارة البنك الدولي
05:03 | 2025-11-07
07/11/2025 05:03:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بهية الحريري تابعت مع رابطة متعاقدي الأساسي ملف التفرغ
Lebanon 24
بهية الحريري تابعت مع رابطة متعاقدي الأساسي ملف التفرغ
04:53 | 2025-11-07
07/11/2025 04:53:48
Lebanon 24
Lebanon 24
سفير بلجيكا زار قرى العرقوب وحاصبيا ومرجعيون لتفقد احتياجات السكان
Lebanon 24
سفير بلجيكا زار قرى العرقوب وحاصبيا ومرجعيون لتفقد احتياجات السكان
04:44 | 2025-11-07
07/11/2025 04:44:32
Lebanon 24
Lebanon 24
اطلاق مهرجان أيام الحمرا السينمائية في سينما الكوليزيه - بيروت
Lebanon 24
اطلاق مهرجان أيام الحمرا السينمائية في سينما الكوليزيه - بيروت
04:23 | 2025-11-07
07/11/2025 04:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
Lebanon 24
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
00:22 | 2025-11-07
07/11/2025 12:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
14:03 | 2025-11-06
06/11/2025 02:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
08:34 | 2025-11-06
06/11/2025 08:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
Lebanon 24
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
16:20 | 2025-11-06
06/11/2025 04:20:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
09:14 | 2025-11-06
06/11/2025 09:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
05:00 | 2025-11-07
بين كتاب "حزب الله" وإنذارات إسرائيل.. هل تقود الرسائل المتبادلة إلى الحرب؟
05:03 | 2025-11-07
بري يستقبل وفداً موسعاً من مجلس إدارة البنك الدولي
04:53 | 2025-11-07
بهية الحريري تابعت مع رابطة متعاقدي الأساسي ملف التفرغ
04:44 | 2025-11-07
سفير بلجيكا زار قرى العرقوب وحاصبيا ومرجعيون لتفقد احتياجات السكان
04:23 | 2025-11-07
اطلاق مهرجان أيام الحمرا السينمائية في سينما الكوليزيه - بيروت
04:05 | 2025-11-07
اللواء شقير بحث وقنصل دولة "الكوت ديفوار" في العلاقات
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
07/11/2025 12:13:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
07/11/2025 12:13:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
07/11/2025 12:13:13
Lebanon 24
Lebanon 24
