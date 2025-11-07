Advertisement

لبنان

هذا ما بحثه دريان مع حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف

Lebanon 24
07-11-2025 | 04:04
A-
A+
Doc-P-1439192-638981103660399766.webp
Doc-P-1439192-638981103660399766.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ورئيس لجنة الرقابة على المصارف الدكتور مازن سويد، وقد جرى البحث خلال اللقاء في الشؤون المالية والاقتصادية والأوضاع العامة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هذا ما بحثه جابر مع جمعية المصارف ومجلس إدارة كازينو لبنان
lebanon 24
07/11/2025 14:42:28 Lebanon 24 Lebanon 24
منسى بحث مع حاكم مصرف لبنان في الأوضاع المالية للجيش
lebanon 24
07/11/2025 14:42:28 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة لقاءات لحاكم مصرف لبنان في واشنطن مع مسؤولي صندوق النقد الدولي
lebanon 24
07/11/2025 14:42:28 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر: تسلمنا من حاكم مصرف لبنان المعلومات المحدثة حول القيم المتعلقة بالدعم
lebanon 24
07/11/2025 14:42:28 Lebanon 24 Lebanon 24

لجنة الرقابة على المصارف

الجمهورية اللبنانية

عبد اللطيف دريان

الشيخ عبد اللطيف

عبد اللطيف

مصرف لبنان

الشيخ عبد

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:32 | 2025-11-07
07:27 | 2025-11-07
07:26 | 2025-11-07
07:20 | 2025-11-07
07:19 | 2025-11-07
07:15 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24