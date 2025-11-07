26
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
11
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اطلاق مهرجان أيام الحمرا السينمائية في سينما الكوليزيه - بيروت
Lebanon 24
07-11-2025
|
04:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت جمعية "تيرو للفنون" و"مسرح إسطنبولي"، عن اطلاق "مهرجان
لبنان
السينمائي الدولي للأفلام القصيرة في المسرح الوطني اللبناني في سينما الكوليزيه التاريخية في
بيروت
، تحت شعار "أيام الحمرا السينمائية"، التي ستقام بدءًا من 15 تشرين الثاني 2025 عند السادسة مساءً، وحتى 18 منه، بمشاركة مجموعة من الأفلام القصيرة الروائية والوثائقية والتحريك من 18 دولة هي: المكسيك، لبنان، عمان، الامارات، مصر،
تركيا
، الأرجنتين، فلسطين، البحرين، المانيا،
العراق
، تونس، الجزائر،
سوريا
،
فرنسا
،
ايران
، المغرب، ايرلندا.
Advertisement
وفي هذا الشأن، قال الممثل والمخرج
قاسم
إسطنبولي، مؤسس المسرح الوطني اللبناني: "إن استمرار المهرجانات وعروض الأفلام والورش التدريبية المجانية رغم كل الأزمات من حولنا يُشكل فرصة مهمة للتلاقي، وفرصة للجمهور للتعرف على ثقافات مختلفة من العالم وتخصيص أفلام تعكس الحقيقة للعالم من خلال الفن السابع.
واعتبر اسطنبولي، أن المهرجان يعمل على دعم السّينما المحليّة والتّبادل الثّقافي وإقامة الورش التّدريبيّة والنّدوات والنّقاشات مع المخرجين، مشيرًا إلى أن هذه التّظاهرة السّينمائيّة تُخصّص مساحة كبيرة لعرض أفلام مشاريع الطّلاب.
مواضيع ذات صلة
"سينما الكوليزيه" تعود للحياة مع انطلاق مهرجان لبنان المسرحي الدولي
Lebanon 24
"سينما الكوليزيه" تعود للحياة مع انطلاق مهرجان لبنان المسرحي الدولي
07/11/2025 14:42:34
07/11/2025 14:42:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 30 عامًا… الحمرا على موعد مع إعادة إحياء سينما "الكوليزيه"
Lebanon 24
بعد 30 عامًا… الحمرا على موعد مع إعادة إحياء سينما "الكوليزيه"
07/11/2025 14:42:34
07/11/2025 14:42:34
Lebanon 24
Lebanon 24
جورج خباز يشارك بفيلمين في مهرجان هامبورغ السينمائي الدولي
Lebanon 24
جورج خباز يشارك بفيلمين في مهرجان هامبورغ السينمائي الدولي
07/11/2025 14:42:34
07/11/2025 14:42:34
Lebanon 24
Lebanon 24
منة شلبي تحصد جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي
Lebanon 24
منة شلبي تحصد جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي
07/11/2025 14:42:34
07/11/2025 14:42:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
أفراح ومناسبات
العراق
بيروت
القصير
سوريا
تركيا
فرنسا
ايران
تابع
قد يعجبك أيضاً
بيروت في دائرة الخطر.. إسرائيل تختار التصعيد
Lebanon 24
بيروت في دائرة الخطر.. إسرائيل تختار التصعيد
07:32 | 2025-11-07
07/11/2025 07:32:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب المخدرات.. ماذا حصل في برج البراجنة؟
Lebanon 24
بسبب المخدرات.. ماذا حصل في برج البراجنة؟
07:27 | 2025-11-07
07/11/2025 07:27:13
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف شخص مطلوب قضائياً انتحل صفة سائق قاض وأوهم ضحاياه بإخلاء سبيل موقوفين
Lebanon 24
توقيف شخص مطلوب قضائياً انتحل صفة سائق قاض وأوهم ضحاياه بإخلاء سبيل موقوفين
07:26 | 2025-11-07
07/11/2025 07:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية ميفوق_القطارة تبدأ تأهيل الطريق الحيوي الرابط بقرى البترون
Lebanon 24
بلدية ميفوق_القطارة تبدأ تأهيل الطريق الحيوي الرابط بقرى البترون
07:20 | 2025-11-07
07/11/2025 07:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
دعوة من الإتّحاد الأوروبيّ إلى "حزب الله"... ماذا طلب منه؟
Lebanon 24
دعوة من الإتّحاد الأوروبيّ إلى "حزب الله"... ماذا طلب منه؟
07:19 | 2025-11-07
07/11/2025 07:19:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
Lebanon 24
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
00:22 | 2025-11-07
07/11/2025 12:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
14:03 | 2025-11-06
06/11/2025 02:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
08:34 | 2025-11-06
06/11/2025 08:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
Lebanon 24
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
16:20 | 2025-11-06
06/11/2025 04:20:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
09:14 | 2025-11-06
06/11/2025 09:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:32 | 2025-11-07
بيروت في دائرة الخطر.. إسرائيل تختار التصعيد
07:27 | 2025-11-07
بسبب المخدرات.. ماذا حصل في برج البراجنة؟
07:26 | 2025-11-07
توقيف شخص مطلوب قضائياً انتحل صفة سائق قاض وأوهم ضحاياه بإخلاء سبيل موقوفين
07:20 | 2025-11-07
بلدية ميفوق_القطارة تبدأ تأهيل الطريق الحيوي الرابط بقرى البترون
07:19 | 2025-11-07
دعوة من الإتّحاد الأوروبيّ إلى "حزب الله"... ماذا طلب منه؟
07:15 | 2025-11-07
الرئيس عون: لبنان بدأ يشعر بوجود القضاء بشهادة العالم
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
07/11/2025 14:42:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
07/11/2025 14:42:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
07/11/2025 14:42:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24