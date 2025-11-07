اطلاق مهرجان أيام الحمرا السينمائية في سينما الكوليزيه - بيروت

أعلنت جمعية "تيرو للفنون" و"مسرح إسطنبولي"، عن اطلاق "مهرجان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة في المسرح الوطني اللبناني في سينما الكوليزيه التاريخية في ، تحت شعار "أيام الحمرا السينمائية"، التي ستقام بدءًا من 15 تشرين الثاني 2025 عند السادسة مساءً، وحتى 18 منه، بمشاركة مجموعة من الأفلام القصيرة الروائية والوثائقية والتحريك من 18 دولة هي: المكسيك، لبنان، عمان، الامارات، مصر، ، الأرجنتين، فلسطين، البحرين، المانيا، ، تونس، الجزائر، ، ، ، المغرب، ايرلندا.

وفي هذا الشأن، قال الممثل والمخرج إسطنبولي، مؤسس المسرح الوطني اللبناني: "إن استمرار المهرجانات وعروض الأفلام والورش التدريبية المجانية رغم كل الأزمات من حولنا يُشكل فرصة مهمة للتلاقي، وفرصة للجمهور للتعرف على ثقافات مختلفة من العالم وتخصيص أفلام تعكس الحقيقة للعالم من خلال الفن السابع.

واعتبر اسطنبولي، أن المهرجان يعمل على دعم السّينما المحليّة والتّبادل الثّقافي وإقامة الورش التّدريبيّة والنّدوات والنّقاشات مع المخرجين، مشيرًا إلى أن هذه التّظاهرة السّينمائيّة تُخصّص مساحة كبيرة لعرض أفلام مشاريع الطّلاب.