لبنان

هاني: الشراكة مع كندا نموذج لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة

Lebanon 24
07-11-2025 | 04:00
استقبل وزير الزراعة الدكتور نزار هاني في مكتبه، سفير كندا غريغوري غاليغان، يرافقه شارون بيك، المديرة التنفيذية لبرامج التنمية في الشرق الأوسط لدى إدارة التنمية الدولية – الشؤون العالمية الكندية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين لبنان وكندا في دعم المزارعين وتطوير الأنظمة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية.
وأكد الجانبان على أهمية الزراعة الذكية مناخيًا، وتحسين وصول المنتجين في المناطق الريفية إلى الأسواق، وتمكين النساء والشباب العاملين في القطاعين الزراعي والغذائي، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر صمودًا واستدامة.

وشدد الوزير هاني على تقدير لبنان للدعم الكندي المستمر في مجالات التنمية الريفية والأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الشراكة مع كندا تمثل نموذجًا للتعاون البناء الذي يعزز التنمية الزراعية المستدامة ويخدم مصالح المجتمعات المحلية. كما عرض خطة الوزارة للسنوات 2026-2035 لتطوير القطاع الزراعي، تحديث البنى التحتية الإنتاجية، إطلاق قاعدة بيانات المزارعين الوطنية، والتحديات المتعلقة بتصدير المنتجات اللبنانية إلى الأسواق الخارجية.

من جهته، أكد السفير غاليغان التزام كندا بمواصلة دعم لبنان من خلال مشاريع تنموية لتحسين سبل العيش وتعزيز مرونة المجتمعات الزراعية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الزراعة المستدامة هو استثمار في مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للبنانيين.

وأشار البيان إلى أن كندا تُعد من أبرز الشركاء الدوليين للقطاع الزراعي اللبناني، حيث تمول أكبر مشروع زراعي في لبنان بقيمة نحو 23 مليون دولار أميركي، يهدف إلى تطوير الإنتاج الزراعي، تحسين الأمن الغذائي، وتعزيز قدرات صغار المزارعين.
