سفير بلجيكا زار قرى العرقوب وحاصبيا ومرجعيون لتفقد احتياجات السكان

زار سفير بلجيكا في أرنوت باولس، يرافقه مسؤول العلاقات السياسية في السفارة بيار لويس، عدداً من قرى وبلدات العرقوب وحاصبيا ومرجعيون، بدعوة من رئيس جمعية "تمدن" الدكتور زياد ضاهر، للاطلاع على احتياجات المنطقة.كانت أولى في بلدية حاصبيا، حيث التقى السفير بلديات الحاصباني ورئيس بلدية حاصبيا وعدداً من رؤساء البلديات، واستمع إلى شرح مفصل عن حاجات القرى التابعة للاتحاد. كما زار دار الفتوى في حاصبيا ومرجعيون والتقى مفتي المنطقة القاضي حسن دلي، بحضور أئمة المساجد، وتم التباحث حول الأمنية والخدمية، حيث شدد المفتي دلي على أن حاصبيا ومرجعيون تشكّلان نموذجاً للعيش المشترك، وأشاد بدور جمعية "تمدن" في تقديم الخدمات الصحية والإنسانية، لا سيما خلال الحرب الأخيرة.وتفقد السفير مركز للرعاية الصحية الأولية في شبعا، واستمع إلى الحاجات والخدمات المقدمة لأهالي المنطقة، وزار مستشفى بن زايد آل المقفل منذ أعوام، حيث قدّم الدكتور زياد ضاهر شرحاً عن أهميته لتوفير الرعاية الصحية لسكان العرقوب وحاصبيا ومرجعيون، داعياً للمساعدة في إعادة تشغيله.كما زار السفير بلدة كفرشوبا-العرقوب والثانوية الرسمية فيها، مشيداً بإصرار الهيئة التعليمية والطلاب على متابعة الدراسة رغم الدمار الذي لحق بالمباني. بعد ذلك، توجه إلى مركز اتحاد بلديات العرقوب في الهبارية، حيث استمع إلى شرح مفصل عن حاجات الاتحاد والصعوبات الناتجة عن غياب دعم الدولة.وشملت الجولة مركز العرقوب للرعاية الصحية الأولية في كفرحمام، حيث اطلع السفير على الخدمات الطبية والإنسانية المقدمة بالتعاون مع مفتي المنطقة ومؤسسة "عامل الدولية"، قبل أن يختتم زيارته في مركز مؤسسة "عامل الدولية" في الخيام-مرجعيون، حيث استمع إلى جهود إعادة تشغيل المركز وخدمة المواطنين رغم الدمار الناتج عن الحرب، مؤكداً الدكتور كامل مهنا استمرار المؤسسة في عملها الإنساني والخدمي.