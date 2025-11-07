Advertisement

لبنان

بهية الحريري تابعت مع رابطة متعاقدي الأساسي ملف التفرغ

Lebanon 24
07-11-2025 | 04:53
استقبلت رئيسة "مؤسسة الحريري" بهية الحريري في مكتبها ببيروت، رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي الدكتورة نسرين شاهين، وعضو الهيئة الإدارية الأستاذة فاطمة الحجيري، وأمينة الشؤون الإدارية الأستاذة سوسن مناصفي، ضمن جولة تقوم بها الرابطة لعرض مقترحاتها على المعنيين من رؤساء ونواب وفاعليات، بهدف الوصول إلى مقاربة شاملة تنصف الأساتذة المتعاقدين بمختلف مسمياتهم.
وخلال اللقاء، سلّم الوفد الحريري نسخة من "اقتراح قانون يهدف إلى تفريغ المدرسين المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي" مع وزارة التربية والتعليم العالي. وناقش المجتمعون ملف التعاقد وتعقيداته، مع التركيز على إيجاد حلول تحفظ حقوق الأساتذة، لا سيما القدامى منهم.

وأوضحت الرابطة أن القانون المقترح يمثل إطارًا أكثر مرونة من قانون التثبيت، الذي قد يتطلب اجتياز مباراة عبر مجلس الخدمة المدنية، ويهدف إلى توفير الاستقرار الوظيفي للأساتذة المتعاقدين على أساس الأقدمية وسنوات الخبرة، بما يضمن انصافهم.

بدورها، ثمّنت بهية الحريري المساعي الرامية إلى معالجة ملف التعاقد بما يحمي حقوق الأساتذة والتلاميذ معًا، مؤكدة استعداد المؤسسة لتقديم الدعم حيث يكون ممكنًا.
