Advertisement

لبنان

اللواء شقير بحث وقنصل دولة "الكوت ديفوار" في العلاقات

Lebanon 24
07-11-2025 | 04:05
A-
A+
Doc-P-1439214-638981138727838962.png
Doc-P-1439214-638981138727838962.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 إستقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، قنصل دولة "الكوت ديفوار" رضا خليفة، وقد جرى البحث في العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون بين البلدين، إضافة إلى أوضاع الجالية اللبنانية في الخارج.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اللواء شقير عرض والسفير البرازيلي العلاقات وسبل التعاون
lebanon 24
07/11/2025 20:46:57 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء شقير وزواره.. بحث في المستجدات وشؤون مشتركة
lebanon 24
07/11/2025 20:46:57 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء شقير يستقبل عبد الهادي محفوظ ويؤكدان أهمية التنسيق الإعلامي والأمني
lebanon 24
07/11/2025 20:46:57 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما بحثه اللواء شقير وممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة
lebanon 24
07/11/2025 20:46:57 Lebanon 24 Lebanon 24

المدير العام للأمن

الجالية اللبنانية

المدير العام

كوت ديفوار

رضا خليفة

اللبنانية

حسن شقير

الثنائي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:33 | 2025-11-07
13:26 | 2025-11-07
13:23 | 2025-11-07
13:22 | 2025-11-07
13:16 | 2025-11-07
13:00 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24