لبنان

مصنّعو الكرتون يطلقون صرخة استغاثة.. الاستيراد يهدد 4000 عائلة

Lebanon 24
07-11-2025 | 05:02
رفع اصحاب معامل تصنيع الكرتون كتاب استغاثة إلى وزارة الاقتصاد، ناشدوها فيه "وقف إجازات استيراد الكرتون المصنع التي تسمح بدخول مئات الأطنان منه يوميا عبر مختلف المعابر البرية، الامر الذي يلحق الضرر الفادح بالمعامل وبالاقتصاد اللبناني ويهدد بتشريد ٤ الاف عائلة تعتاش من هذا القطاع الصناعي الانتاجي".
وبحسب بيان لهم، إلتقى عدد كبير من أصحاب المصانع المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، وعرضوا له بالتفصيل "حجم الكارثة التي يتسبب بها فتح باب الاستيراد للكرتون المصنع"، معتبرين أن "الاستمرار باصدار اجازات الاستيراد للكرتون المصنع يشكل كارثة على القطاع الصناعي اللبناني ويضع الإنتاج اللبناني في مهب الريح وتوقف عشرات المصانع عن العمل وزيادة نسب البطالة".
وحذروا من أن "هذا الواقع يلحق ضررا مباشرا بنحو 4000 عامل لبناني يعملون في هذا القطاع"، داعين الوزارة إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصناعة المحلية ومنع انهيار هذا القطاع الحيوي"، ولفتوا الى ان "اجازات الاستيراد للكرتون المصنع التي تؤدي الى تدفق يومي لعشرات الشاحنات المحملة بالكرتون المصنع سيؤدي حتما الى تدمير مصانع اللبنانيين"، راجيين من وزارة الاقتصاد "وقف اصدار اجازات الاستيراد".
وختموا مشيرين الى ان "هذه المطالب الصناعية ستكون الاسبوع المقبل على طاولة وزير الصناعة الذي سيستقبل مصنعو الكرتون من اجل حماية قطاع معامل الكرتون".
 
