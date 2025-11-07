"لا للاستسلام".. جنبلاط يدعو الرؤساء الثلاثة للتوافق السياسي

Advertisement

احتفلت شركة سبلين باليوبيل الذهبي على تأسيسها في معمل سبلين، بحضور رئيس ، رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور ، أعضاء مجلس الإدارة وعدد من الشخصيات الرسمية والمحلية.بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني، وكلمة مسؤولة العلاقات العامة ديانا فياض التي أشارت إلى أن الشركة وُلدت من رؤية مؤسسها كمال بك جنبلاط التي تجعل الإنسان محور النجاح، وتمد جسور التعاون مع شركاء مؤسسيين مثل الرئيس وشركة "سيسيل" .بدوره، تحدث جنبلاط خلال الاحتفال عن صمود الشركة عبر خمسين عامًا، مؤكدًا تقديره للعمال ودورهم في استمرار المؤسسة رغم الظروف الصعبة. كما تمنى أن يتوصل الرؤساء الثلاثة إلى صيغة مقبولة للخروج من الحرب، التي قد تتفاقم أو تخف، قائلاً: "لا نريد الاستسلام، بل نطمح إلى عودة الجنوب المحتل إلى ، واسترجاع الأسرى، وتحقيق المطالب المشروعة لشعب صامد وكبير، كما هو حال كل اللبنانيين".