لبنان

"لا للاستسلام".. جنبلاط يدعو الرؤساء الثلاثة للتوافق السياسي

Lebanon 24
07-11-2025 | 04:45
احتفلت شركة ترابة سبلين باليوبيل الذهبي على تأسيسها في معمل سبلين، بحضور رئيس مجلس الإدارة وليد جنبلاط، رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، أعضاء مجلس الإدارة وعدد من الشخصيات الرسمية والمحلية.
بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني، وكلمة مسؤولة العلاقات العامة ديانا فياض التي أشارت إلى أن الشركة وُلدت من رؤية مؤسسها كمال بك جنبلاط التي تجعل الإنسان محور النجاح، وتمد جسور التعاون مع شركاء مؤسسيين مثل الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشركة "سيسيل" البرتغالية.

بدوره، تحدث جنبلاط خلال الاحتفال عن صمود الشركة عبر خمسين عامًا، مؤكدًا تقديره للعمال ودورهم في استمرار المؤسسة رغم الظروف الصعبة. كما تمنى أن يتوصل الرؤساء الثلاثة إلى صيغة مقبولة للخروج من الحرب، التي قد تتفاقم أو تخف، قائلاً: "لا نريد الاستسلام، بل نطمح إلى عودة الجنوب المحتل إلى لبنان، واسترجاع الأسرى، وتحقيق المطالب المشروعة لشعب صامد وكبير، كما هو حال كل اللبنانيين".
 
أما المدير التنفيذي أديب الهاشم، فأوضح أن فلسفة الشركة ترتكز على ثلاثة ثوابت: الإنسان وكرامته، الاستدامة البيئية، والتواصل مع المجتمع المحلي، وأعلن عن مشاريع تتعلق بتسمية جزء من المختبر باسم زميلة الشركة سوسن أبو حمزة، وإنشاء حزام أخضر يربط الحدائق حول المعمل، إضافة إلى تقديم مكافأة مالية لكل عامل بمناسبة الذكرى.

كما ألقى رئيس نقابة عمال الشركة هيثم شحادة كلمة شكر فيها الإدارة على دعمها، مؤكدًا أن العمال هم أساس نجاح الشركة. واختتم الاحتفال بتقطيع قالب الحلوى وإقامة حفل كوكتيل.
