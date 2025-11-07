24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"لا للاستسلام".. جنبلاط يدعو الرؤساء الثلاثة للتوافق السياسي
Lebanon 24
07-11-2025
|
04:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفلت شركة
ترابة
سبلين باليوبيل الذهبي على تأسيسها في معمل سبلين، بحضور رئيس
مجلس الإدارة
وليد جنبلاط
، رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور
جنبلاط
، أعضاء مجلس الإدارة وعدد من الشخصيات الرسمية والمحلية.
Advertisement
بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني، وكلمة مسؤولة العلاقات العامة ديانا فياض التي أشارت إلى أن الشركة وُلدت من رؤية مؤسسها كمال بك جنبلاط التي تجعل الإنسان محور النجاح، وتمد جسور التعاون مع شركاء مؤسسيين مثل الرئيس
الشهيد رفيق الحريري
وشركة "سيسيل"
البرتغالية
.
بدوره، تحدث جنبلاط خلال الاحتفال عن صمود الشركة عبر خمسين عامًا، مؤكدًا تقديره للعمال ودورهم في استمرار المؤسسة رغم الظروف الصعبة. كما تمنى أن يتوصل الرؤساء الثلاثة إلى صيغة مقبولة للخروج من الحرب، التي قد تتفاقم أو تخف، قائلاً: "لا نريد الاستسلام، بل نطمح إلى عودة الجنوب المحتل إلى
لبنان
، واسترجاع الأسرى، وتحقيق المطالب المشروعة لشعب صامد وكبير، كما هو حال كل اللبنانيين".
أما المدير التنفيذي أديب
الهاشم
، فأوضح أن فلسفة الشركة ترتكز على ثلاثة ثوابت: الإنسان وكرامته، الاستدامة البيئية، والتواصل مع المجتمع المحلي، وأعلن عن مشاريع تتعلق بتسمية جزء من المختبر باسم زميلة الشركة سوسن أبو حمزة، وإنشاء حزام أخضر يربط الحدائق حول المعمل، إضافة إلى تقديم مكافأة مالية لكل عامل بمناسبة الذكرى.
كما ألقى رئيس نقابة عمال الشركة هيثم شحادة كلمة شكر فيها الإدارة على دعمها، مؤكدًا أن العمال هم أساس نجاح الشركة. واختتم الاحتفال بتقطيع قالب الحلوى وإقامة حفل كوكتيل.
مواضيع ذات صلة
جنبلاط: لا استسلام وحقوق لبنان وأبناؤه الصامدون أولوية
Lebanon 24
جنبلاط: لا استسلام وحقوق لبنان وأبناؤه الصامدون أولوية
07/11/2025 20:38:33
07/11/2025 20:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": "حزب الله" يوجه بعد قليل كتابا الى الرؤساء الثلاثة والشعب اللبناني حول موضوع الـ1701
Lebanon 24
"لبنان 24": "حزب الله" يوجه بعد قليل كتابا الى الرؤساء الثلاثة والشعب اللبناني حول موضوع الـ1701
07/11/2025 20:38:33
07/11/2025 20:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حبدر: اتفاق بين الرؤساء الثلاثة على التفاوض مع إسرائيل بتأنٍ
Lebanon 24
حبدر: اتفاق بين الرؤساء الثلاثة على التفاوض مع إسرائيل بتأنٍ
07/11/2025 20:38:33
07/11/2025 20:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط دان العدوان الإسرائيلي على المصيلح ودعا دول "الميكانيزم" إلى التحرك الفوري
Lebanon 24
جنبلاط دان العدوان الإسرائيلي على المصيلح ودعا دول "الميكانيزم" إلى التحرك الفوري
07/11/2025 20:38:33
07/11/2025 20:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الشهيد رفيق الحريري
مجلس الإدارة
رفيق الحريري
وليد جنبلاط
البرتغالية
البرتغالي
الحريري
تابع
قد يعجبك أيضاً
"إنجاز" رياضي لبنانيّ جديد.. والبطل "جنوبيّ"
Lebanon 24
"إنجاز" رياضي لبنانيّ جديد.. والبطل "جنوبيّ"
13:26 | 2025-11-07
07/11/2025 01:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
حاولتا تهريبهم إلى تركيا.. شاهدوا بالصورة ما تم ضبطه بحوزة شقيقتين في المطار!
Lebanon 24
حاولتا تهريبهم إلى تركيا.. شاهدوا بالصورة ما تم ضبطه بحوزة شقيقتين في المطار!
13:23 | 2025-11-07
07/11/2025 01:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
عن عملية "شاتيلا" وتوقيف مطلوبين.. بيانٌ من "أمن الدولة"
Lebanon 24
عن عملية "شاتيلا" وتوقيف مطلوبين.. بيانٌ من "أمن الدولة"
13:22 | 2025-11-07
07/11/2025 01:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما كشفه وزير المال عن مطار القليعات!
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما كشفه وزير المال عن مطار القليعات!
13:16 | 2025-11-07
07/11/2025 01:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام جديدة.. إليكم مرتبة لبنان بين الدول العربية لناحية عدد السكان
Lebanon 24
أرقام جديدة.. إليكم مرتبة لبنان بين الدول العربية لناحية عدد السكان
13:00 | 2025-11-07
07/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
Lebanon 24
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
00:22 | 2025-11-07
07/11/2025 12:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
14:03 | 2025-11-06
06/11/2025 02:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
Lebanon 24
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
16:20 | 2025-11-06
06/11/2025 04:20:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بيروت في دائرة الخطر.. إسرائيل تختار التصعيد
Lebanon 24
بيروت في دائرة الخطر.. إسرائيل تختار التصعيد
07:32 | 2025-11-07
07/11/2025 07:32:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... وشخصٌ خسر حياته!
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... وشخصٌ خسر حياته!
09:29 | 2025-11-07
07/11/2025 09:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:26 | 2025-11-07
"إنجاز" رياضي لبنانيّ جديد.. والبطل "جنوبيّ"
13:23 | 2025-11-07
حاولتا تهريبهم إلى تركيا.. شاهدوا بالصورة ما تم ضبطه بحوزة شقيقتين في المطار!
13:22 | 2025-11-07
عن عملية "شاتيلا" وتوقيف مطلوبين.. بيانٌ من "أمن الدولة"
13:16 | 2025-11-07
مفاجأة.. هذا ما كشفه وزير المال عن مطار القليعات!
13:00 | 2025-11-07
أرقام جديدة.. إليكم مرتبة لبنان بين الدول العربية لناحية عدد السكان
12:39 | 2025-11-07
للسائقين في بيروت.. إليكم هذا الخبر من "قوى الأمن"
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
07/11/2025 20:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
07/11/2025 20:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
07/11/2025 20:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24