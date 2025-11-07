Advertisement

لبنان

مطر: المفاوضات لا تعني الاعتراف بإسرائيل بل حماية الاستقرار اللبناني

Lebanon 24
07-11-2025 | 05:24
شدد النائب إيهاب مطر على أن "رفض حـزب الله لكلّ أشكال التفاوض بين لبنان وإسرائيل غير منطقي وغير مسؤول"، معتبراً أنه "يجب العمل من أجل حلّ كلّ العوائق الداخلية لتوفير الأفضل لشعبنا".
واكد أن "الرئيس جوزاف عون قالها وأعلنها، المفاوضات لا تجري بين الأصدقاء بل بين الأعداء، وبالتالي لا أحد يُصنّف إسرائيل إلّا ضمن خانة العدو، ومع ذلك لا شيء يمنع من إتمام هذه المفاوضات من أجل خلق بيئة مستقرة للشعب اللبناني"، وقال:"جميعَنا متفقون على أن إسرائيل ليست بحاجة إلى استفزازٍ من أجل استئناف ضرباتها، لكن يمكننا منع ذلك وتجنّب هذه الضربات وعدم إعطائها أيّ ذريعة".
واوضح ان "الدولة والشرعية اللبنانيتين ملتزمتان قرار وقف إطلاق النار الموقَّع عليه، لكن إسرائيل مستمرة بخروقها الميدانية اليومية"، لافتا الى ان "ما تقوم به إسرائيل اليوم يجعلنا نطرح  تساؤلات عدة، وعلى رأسها: في حال تمّت هذه المفاوضات بيننا وبينها، هل ستحافظ عليها أم ستخرقها مجدّدًا؟ وبالتالي، من الممكن أن يكون هدفها فقط إضاعة الوقت".

وختم:"بصفتي عضوًا في البرلمان اللبناني، يمكنني أن أقول إنّ غالبية البرلمان لا تتّفق مع الاعتقاد بأن هذه المقاومة قانونية، بل على العكس، نعتبر أن حـزب الله لا يزال يتّبع النهج الميليشيوي لأنه لا يمتثل لقرارات الدولة، ولا نتّفق على أن سلاح حـزب الله هو ما يحمي لبنان، بل من يحمي لبنان هو الاعتماد على الديبلوماسية وإتمام المفاوضات والاتفاقات المطلوبة". (العربية)
 
