الجميّل: خطوة حكومية إيجابية لحل أزمة السير في المتن الشمالي

Advertisement

كتب رئيس الجميّل عبر منصة "اكس": "شكراً لجهود الحكومة على تلبية مساعينا في تأمين التمويل اللازم لاستئناف العمل في وصلة المتن السريع - العطشانة، ما من شأنه حل معضلة سير تهدّد السلامة العامة على مدار الساعة".