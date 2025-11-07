Advertisement

لبنان

الجميّل: خطوة حكومية إيجابية لحل أزمة السير في المتن الشمالي

Lebanon 24
07-11-2025 | 05:36
A-
A+
Doc-P-1439228-638981159173552530.jpg
Doc-P-1439228-638981159173552530.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عبر منصة "اكس": "شكراً لجهود الحكومة على تلبية مساعينا في تأمين التمويل اللازم لاستئناف العمل في وصلة المتن السريع - العطشانة، ما من شأنه حل معضلة سير تهدّد السلامة العامة على مدار الساعة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجميّل في لقاء مخاتير المتن الشمالي: التوافق سبيلنا لحماية العمل العام من التجاذبات
lebanon 24
07/11/2025 20:39:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل وحنكش وضعا خطة مشتركة مع تجمع صناعيي المتن الشمالي والبلديات
lebanon 24
07/11/2025 20:39:08 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوة عراقية لحل "أزمة المياه".. فكيف ستساعد تركيا؟
lebanon 24
07/11/2025 20:39:08 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوة إيجابية في الضاحية الجنوبية.. بعد مُعاناة
lebanon 24
07/11/2025 20:39:08 Lebanon 24 Lebanon 24

المتن الشمالي

النائب سامي

حزب الكتائب

رئيس حزب

الكتائب

الشمالي

الشمال

كتائب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:26 | 2025-11-07
13:23 | 2025-11-07
13:22 | 2025-11-07
13:16 | 2025-11-07
13:00 | 2025-11-07
12:39 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24