لبنان

رابطة قدامى أساتذة اللبنانية: معاشات التقاعد لم تعد تكفي لعيش كريم

Lebanon 24
07-11-2025 | 05:51
عقدت "رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية" لقاء في مطعم الفندقية-الدكوانة ،شارك فيه رئيسها الدكتور بشارة حنا ،امين الإعلام الدكتور جوزيف شريم ،الدكتور نسيم خوري وعدد كبير من الاساتذة حيث تداولوا " بالوضع العام للأساتذة المتقاعدين وتردي الشروط المعيشية والتفاوت بينهم وبين الرواتب التقاعدية التي أصبحت غير كافية لعيش كريم".
تحدث حنا فشرح دور الرابطة في المساعدة على تحسين الظروف المعيشية لقدامى أساتذة الجامعة اللبنانية ،خصوصا وأنهم "يعانون من ظروف صعبة على المستويات المعيشية والصحية".
اما الدكتور شريم فشرح مساعي الرابطة بشكل تفصيلي والإجراءات التي تتخذها لتخفيف المشاكل التي يعاني منها  الأساتذة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد على المستويات كافة.
اما الدكتور خوري فأكد في كلمته " مواصلة المساعي مع كل المسؤولين المعنيين بمساعدة الاساتذة على تحصيل حقوقهم مهما بلغت الصعوبات". (الوكالة الوطنية)
 
