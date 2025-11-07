بيانٌ لقوى الأمن... ماذا ستشهد محلة بشارة الخوري في بيروت؟

Advertisement

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال مدّ “قساطل مياه” في محلّة بشارة الخوري- شارع عمر بن الخطّاب/ الشارع الفرعي خلف تمثال الرئيس ، باتّجاه البربيرستبدأ الأعمال اعتبارًا من السّاعة 20،00 من تاريخ اليوم، ولغاية السّاعة 07،00 من صباح . على أن تُستكمل السّاعة 20،00 من مساء الغد، ولغاية السّاعة 07،00 من تاريخ 09-11-2025سيتمّ منع المرور خلف التمثال المذكور، وتحويل السير من أمام التّمثال فوق التقاطع باتّجاه محلّة قصقصواعتبارًا من السّاعة 07،00 تاريخ 08-11-2025، ولحين الانتهاء، ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال تعبيد للطريق في محلّة جادة صائب سلام- تقاطع عبد النّاصر، على الشّكل التاليعلى المسلك الشّمالي المتّجه من البربير إلىوعند الانتهاء من هذا المسلك، ستنتقل الأعمال إلى المسلك الجنوبي المتّجه من عين باتجاه البربيرستؤدّي هذه الأعمال إلى تضييق مساحة المرور، من دون قطع للطريقيُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام