توقيف سوري متهم بسرقة محل تجاري في تعلبايا

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة، وتوقيف مرتكبيها، وبعد ادّعاء خ. ز. (مواليد عام 1992، سوري) بتاريخ 02-06-2025، ضد مجهول، بجرم سرقة مبلغ /5،000/ دولار أميركيّ، وجهاز محمول “Laptop” من محاله في بلدة ، كثّفت مفرزة القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة استقصاءاتها وتحريّاتها لمعرفة هويّة الفاعل وتوقيفهوبعد التعميم عنه عبر شعبة العلاقات العامّة، بنتيجة المُتابعة، وبتاريخ 30-10-2025، توصّلت عناصر المفرزة إلى تحديد مكان وجوده في البلدة المذكورة، وتوقيفه. وتبيّن أنه يُدعى ف. أ. (مواليد عام 1987، سوري)بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.أجري المقتضى القانوني بحقّه، بناء على إشارة المختصّ.