لماذا تستهدف إسرائيل هؤلاء في "حزب الله"؟

لُوحِظَ أنّ العدوّ الإسرائيليّ يعمد في الآونة الأخيرة إلى إستهداف عناصر عسكريّة بارزة في صفوف " "، ، وخصوصا المنتمين إلى "قوة ".وبينما يُحكى أنّ "الحزب" يعمل بسريّة مُطلقة وخصوصاً في ما يتعلّق بهويّة قادته العسكريين الجدد، يقول خبير عسكريّ لـ" "، إنّ "جميع من تستهدفهم يعملون على إعادة تنظيم "الحزب"، إنّ من حيث إستقدام وتصنيع السلاح وتدريب العناصر الشابة ونقل الخبرات إليهم، او من حيث إعادة بناء ما تُسمّيه ، بـ"البنى التحتية".ويُوضح الخبير عينه، أنّ "هدف إسرائيل هو شلّ قدرات "حزب الله" البشريّة، لأنّ ذلك سيُؤثّر عليه في أيّ مُواجهة قد تحصل في ، والعناصر التي تتمتّع بخبرة ميدانيّة هي المُستهدفة".