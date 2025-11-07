Advertisement

لبنان

لماذا تستهدف إسرائيل هؤلاء في "حزب الله"؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
07-11-2025 | 06:45
لُوحِظَ أنّ العدوّ الإسرائيليّ يعمد في الآونة الأخيرة إلى إستهداف عناصر عسكريّة بارزة في صفوف "حزب اللهجنوب لبنان، وخصوصا المنتمين إلى "قوة الرضوان".
وبينما يُحكى أنّ "الحزب" يعمل بسريّة مُطلقة وخصوصاً في ما يتعلّق بهويّة قادته العسكريين الجدد، يقول خبير عسكريّ لـ"لبنان 24"، إنّ "جميع من تستهدفهم إسرائيل يعملون على إعادة تنظيم "الحزب"، إنّ من حيث إستقدام وتصنيع السلاح وتدريب العناصر الشابة ونقل الخبرات إليهم، او من حيث إعادة بناء ما تُسمّيه تل أبيب، بـ"البنى التحتية".

ويُوضح الخبير عينه، أنّ "هدف إسرائيل هو شلّ قدرات "حزب الله" البشريّة، لأنّ ذلك سيُؤثّر عليه في أيّ مُواجهة قد تحصل في المستقبل، والعناصر التي تتمتّع بخبرة ميدانيّة هي المُستهدفة".
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

رادار لبنان24

جنوب لبنان

الإسرائيلي

المستقبل

لبنان 24

حزب الله

تل أبيب

الرضوان

خاص "لبنان 24"

