Advertisement

لبنان

قصف مدفعي إسرائيليّ على بلدة شيحين وتمشيط بأسلحة ثقيلة

Lebanon 24
07-11-2025 | 06:55
A-
A+
Doc-P-1439258-638981207141745305.jpg
Doc-P-1439258-638981207141745305.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مدفعيّة العدوّ الإسرائيليّ قصفت الأطراف الشرقية لبلدة شيحين - قضاء صور، بعدد من القذائف.
Advertisement
 
 
وترافق القصف المدفعيّ بعمليّة تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": تمشيط بالأسلحة الرشّاشة من الموقع المستحدث في جبل بلاط باتجاه أطراف وادي شيحين
lebanon 24
07/11/2025 20:40:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": تمشيط بالرشاشات الثقيلة من مركز الرمثا باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا لجهة مزرعة بسطرة
lebanon 24
07/11/2025 20:40:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تمشيط اسرائيلي بالأسلحة الرشاشة من موقع رويسات العلم بإتجاه اطراف بلدة كفرشوبا
lebanon 24
07/11/2025 20:40:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تمشيط إسرائيلي بالأسلحة الرشاشة من مركز رويسات العلم باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان
lebanon 24
07/11/2025 20:40:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

لبنان 24

قضاء صور

إسرائيل

لبنان

طراف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:33 | 2025-11-07
13:26 | 2025-11-07
13:23 | 2025-11-07
13:22 | 2025-11-07
13:16 | 2025-11-07
13:00 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24