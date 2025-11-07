Advertisement

لبنان

كان يُصلّي في المسجد... فسُرِقَت سيارته!

Lebanon 24
07-11-2025 | 07:13
أقدم مجهول ظهر اليوم على سرقة سيارة من نوع "رابيد"، كانت مركونة قرب جامع عثمان في الميناء.
وبعد خروج صاحب السيارة بعد صلاة الظهر من المسجد، اكتشف أنّ سيارته سُرِقَت.
 
 
وطلب من أيّ شخص يُشاهد السيارة الإتّصال على الرقم 70388480.
