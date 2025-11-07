كان يُصلّي في المسجد... فسُرِقَت سيارته!

أقدم مجهول ظهر اليوم على سرقة سيارة من نوع "رابيد"، كانت مركونة قرب عثمان في الميناء.

Advertisement

وبعد خروج صاحب السيارة بعد صلاة الظهر من ، اكتشف أنّ سيارته سُرِقَت.

وطلب من أيّ شخص يُشاهد السيارة الإتّصال على الرقم 70388480.