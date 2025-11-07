Advertisement

لبنان

دعوة من الإتّحاد الأوروبيّ إلى "حزب الله"... ماذا طلب منه؟

Lebanon 24
07-11-2025 | 07:19
دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى وقف انتهاكاتها للقرار 1701 واتفاق وقف النار.
كما ودعا الاتحاد الأوروبي في حديث لـ"الحدث" كل الفاعلين في لبنان، وخاصة حزب الله، التحفظ عن أي عمل يؤجج الوضع.
 
 
