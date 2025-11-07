24
لبنان
بسبب المخدرات.. ماذا حصل في برج البراجنة؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
07-11-2025
|
07:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسودُ حالة من الارتياح في أوساط الشارع الفلسطينيّ إزاء الحملة التي استهدفت تُجار ومروجي المخدرات داخل المخيمات، وتقولُ المعلومات إنّ ما يجري لم يتقصر فقط على مخيم
شاتيلا
، بل توسّع أيضاً باتجاه مخيمات أخرى.
وذكرت مصادر
"
لبنان24
"
أنه جرى خلال الساعات الماضية توقيف عددٌ من الأشخاص المتورطين بتجارة المخدرات داخل
مخيم برج البراجنة
، فيما أقدم أحد مروجي المخدرات داخل مخيّم الرشيدية على تسليم ما لديه إلى الجهات المعنية، والأمر نفسه أيضاً حصل في
برج البراجنة
مع أحد الأشخاص.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
"إنجاز" رياضي لبنانيّ جديد.. والبطل "جنوبيّ"
Lebanon 24
"إنجاز" رياضي لبنانيّ جديد.. والبطل "جنوبيّ"
13:26 | 2025-11-07
07/11/2025 01:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
حاولتا تهريبهم إلى تركيا.. شاهدوا بالصورة ما تم ضبطه بحوزة شقيقتين في المطار!
Lebanon 24
حاولتا تهريبهم إلى تركيا.. شاهدوا بالصورة ما تم ضبطه بحوزة شقيقتين في المطار!
13:23 | 2025-11-07
07/11/2025 01:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
عن عملية "شاتيلا" وتوقيف مطلوبين.. بيانٌ من "أمن الدولة"
Lebanon 24
عن عملية "شاتيلا" وتوقيف مطلوبين.. بيانٌ من "أمن الدولة"
13:22 | 2025-11-07
07/11/2025 01:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما كشفه وزير المال عن مطار القليعات!
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما كشفه وزير المال عن مطار القليعات!
13:16 | 2025-11-07
07/11/2025 01:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام جديدة.. إليكم مرتبة لبنان بين الدول العربية لناحية عدد السكان
Lebanon 24
أرقام جديدة.. إليكم مرتبة لبنان بين الدول العربية لناحية عدد السكان
13:00 | 2025-11-07
07/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
