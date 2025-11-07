Advertisement

لبنان

بسبب المخدرات.. ماذا حصل في برج البراجنة؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
07-11-2025 | 07:27
تسودُ حالة من الارتياح في أوساط الشارع الفلسطينيّ إزاء الحملة التي استهدفت تُجار ومروجي المخدرات داخل المخيمات، وتقولُ المعلومات إنّ ما يجري لم يتقصر فقط على مخيم شاتيلا، بل توسّع أيضاً باتجاه مخيمات أخرى.
وذكرت مصادر "لبنان24" أنه جرى خلال الساعات الماضية توقيف عددٌ من الأشخاص المتورطين بتجارة المخدرات داخل مخيم برج البراجنة، فيما أقدم أحد مروجي المخدرات داخل مخيّم الرشيدية على تسليم ما لديه إلى الجهات المعنية، والأمر نفسه أيضاً حصل في برج البراجنة مع أحد الأشخاص.
المصدر: خاص "لبنان 24"
