Advertisement

لبنان

توقيف شخص مطلوب قضائياً انتحل صفة سائق قاض وأوهم ضحاياه بإخلاء سبيل موقوفين

Lebanon 24
07-11-2025 | 07:26
A-
A+
Doc-P-1439270-638981225711330878.jpeg
Doc-P-1439270-638981225711330878.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
Advertisement

بناءً على شكوى مقدّمة من إحدى المواطنات لدى مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشّرطة القضائيّة ضدّ المدّعى عليه: ي. غ. (مواليد عام 1989، لبناني) بجرم احتيال وسمسرة.

ونتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت المفرزة المذكورة، بالتّنسيق مع مفرزة حلبا القضائيّة، من نصب كمينٍ محكمٍ وتوقيفه في شدرا- عكّار، حيث تبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحثٍ وتحرّ بجرم سرقة

بالتّحقيق معه، اعترف بانتحاله صفة سائق قاض. وصرّح أنه أوهم الجهة المدّعية بقدرته على إخلاء سبيل زوجها الموقوف، لقاء مبالغ ماليّة.

لذلك، بناءً على إشارة القضاء، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب مِمّن وقع ضحيّة أعماله وتعرّف إليه، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة، الكائن في سراي بعبدا، أو الاتصال على الرقم 922173 -05 أو 921115-05، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة

إنّ المديريّة العامّة لقوى الأمن تحذّر المواطنين من أعمال السمسرة والاحتيال التي يقوم بها بعض الأشخاص منتحلي الصّفات الرسميّة، والذين يزعمون قدرتهم على التدخّل في الإجراءات القضائيّة بغية الإفراج، أو تسريع الإفراج عن أيّ موقوف. كما تدعوهم إلى عدم الانجرار وراء هذه الأكاذيب والأعمال الاحتياليّة، والابلاغ فورًا على الرقم /112/، أ اللجوء إلى أقرب مركز تابع لها، لاتخاذ الإجراءات القانونيّة المشدّدة بحقّهم.
 
مواضيع ذات صلة
قرار قضائي بإخلاء سبيل مدير عام كازينو لبنان رولان خوري
lebanon 24
07/11/2025 20:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتبط اسمهُ بـ"شاحنة سلاح" في لبنان.. محاولة لإخلاء سبيل "موقوف"
lebanon 24
07/11/2025 20:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تعميم صورة موقوف... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
lebanon 24
07/11/2025 20:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24
انتحل صفة أمنية وقام بعمليات احتيال في بيروت.. هل وقعتم ضحيّته؟
lebanon 24
07/11/2025 20:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

شعبة العلاقات

مركز المفرزة

مفرزة بعبدا

القضاء

لبنان

بعبدا

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:33 | 2025-11-07
13:26 | 2025-11-07
13:23 | 2025-11-07
13:22 | 2025-11-07
13:16 | 2025-11-07
13:00 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24