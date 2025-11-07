24
لبنان
بيروت في دائرة الخطر.. إسرائيل تختار التصعيد
Lebanon 24
07-11-2025
|
07:32
A-
A+
رفعت
إسرائيل
من حدة تهديداتها تجاه
لبنان
، مهددة باستهداف
بيروت
في ظل حديثها المستمر عن تأهيل "
حزب الله
" لقدراته العسكرية.
وأمس الخميس، شن الجيش
الإسرائيلي
سلسلة غارات جوية، على جنوب لبنان، بدعوى محاولته منع حزب الله من إعادة التسلح.
ولاقت الهجمات
الإسرائيلية
انتقادات أممية، ممثلة في القوة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، حيث اعتبرتها "انتهاكات واضحة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701".
وبعد تهديدات وضربات شبه يومية خلال الفترة الماضية، ذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن إسرائيل حددت مهلة للحكومة
اللبنانية
لنزع سلاح حزب الله قبل أن تبدأ عملية هجومية كبيرة، إلا أنها لم تشر إلى الموعد النهائي لتلك المهلة.
وفي السياق، أبدت إسرائيل استعداداً "لاحتمال رد من جانب حزب الله، لكن الثمن سيكون باهظاً".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر في الجيش أن هدف الهجمات الأخيرة على لبنان هو تفكيك سلاح حزب الله، مشيرة إلى أن الهجوم على لبنان "يجري بتنسيق مع
الولايات المتحدة
".
ولم يقتصر التهديد الإسرائيلي على توجيه ضربات للمعقل
الرئيسي
لحزب الله في جنوب لبنان، بل امتد ليشمل بيروت.
ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصدر لم تسمه أنه حال عدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار: "سنشن هجمات في جميع أنحاء لبنان بما يشمل بيروت".
وسلطت صحيفة "الغارديان"
البريطانية
الضوء على التطورات الأخيرة، وقالت إن "الجيش الإسرائيلي يقصف لبنان بشكل شبه يومي، لكن غارات الخميس كانت غير عادية من حيث شدتها وكونها سبقتها تحذيرات بالإخلاء".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الغارات جاءت بعد ساعات من إرسال حزب الله رسالة مفتوحة إلى القيادة اللبنانية، أعرب فيها عن التزامه بوقف إطلاق النار، لكنه لا يزال يحتفظ بـ"حق مشروع" في "الرد على إسرائيل".
وأعربت الحكومة اللبنانية عن التزامها بنزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة.
وقالت إنها نزعت حوالي 85% من مخابئ أسلحة حزب الله في جنوب لبنان وتهدف إلى نزع السلاح بالكامل في المنطقة بحلول نهاية العام، وفقاً للغارديان التي أشارت إلى أن إسرائيل تضغط على الحكومة اللبنانية للتحرك بسرعة أكبر في نزع السلاح، لكنها قالت إن القيام بذلك قد يؤدي إلى تأجيج الصراع الأهلي الداخلي.
وسردت إسرائيل تفاصيل استهدافها تحديداً لوحدة قوة الرضوان في حزب الله في محاولة لقطع الطريق على ترميم قدرات الحزب ومن ثم استهداف إسرائيل، بينما توعد قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي بمواصلة "العمل الهجومي من أجل الحفاظ على أمن البلدات الحدودية"، وشدد على مواصلة القصف وإضعاف حزب الله، قائلا: "لن نسمح لحزب الله بالتموضع قرب حدودنا".
