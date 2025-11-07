سباق سبينيس للسيدات 2025 ينطلق تحت شعار "شوقصّتك" في جونية

Advertisement

وقّعت بلديىة جونية وجمعية " ماراتون" مذكرة تفاهم وشراكة في مجال تنظيم أنشطة في رياضة الركض، حيث تمّ التوقيع على إستضافة مدينة جونية لسباق السيدات على مدى السنوات الثلاث المقبلة، إضافة لتعاون حول عدة أمور تنظيمية ولوجستية تهدف إلى إبراز صورة مدينة جونية الحضارية رياضيا وإقتصاديا وسياحيا وبيئيا وثقافيا.أقيم حفل التوقيع في مبنى القصر البلدي في جونية وحضره رئيس البلدية فيصل إفرام ونائب الرئيس رشّيد الخازن والأعضاء: فادي فياض، ميليسا العضم، ماري بويري وجورج سعادة ومسؤولة الإعلام ألكسندرا عتيّق. كما حضر عن جمعية "بيروت ماراتون" رئيستها مي وأمين السر المستشار الإعلامي الزميل حسان محيي الدين وعضو الهيئة الإدارية غسان حجار ومديرة التواصل كارلا متّى التي قدّمت فقرات اللقاء والذي إستهل بكلمة شكر وتقدير من الخليل، التي أشادت بمدينة جونية "المزروعة في القلب"، منوّهة بالجهود الإنمائية التي يقوم بها المجلس البلدي على المستوي الإنمائي وبعد فترة وجيزة على تولّي مهامه معربة عن سعادتها بأن يكون سباق سبينيس للسيدات والمقرّر يوم الأحد 23 تشرين الثاني 2025 تحت شعار : " شوقصّتك " سيقام في رحاب مدينة جونية.وكشفت عن حادثة الدهس التي تعرضت لها عام 2001 وتحديداً يوم 17 تشرين الثاني خلال مزاولة رياضة الركض تحضيرا للمشاركة في سباق ماراتون خارجي، ووقع الحادث مقابل مجمع "الهوليداي بيتش"، وهو ما أقعدها فترة طويلة وأجريت لها عشرات العمليات الجراحية. وخلال هذه الفترة ولدت فكرة إطلاق ماراتون بيروت وإنطلقت المسيرة عام 2003 ومازالت رغم التحدياتمن جانبه تحدث رئيس بلدية جونية فيصل إفرام في المناسبة، فأكّد أن "مدينة جونية مؤهلة فعلاً لإستضافة هذا السباق وغيره من الآنشطة بفعل خصائص وميزات مدينة جونية. ونحن نأمل أن يكون يوم السباق مميزا ونشهد فيه مشاركة المدينة بكل أطيافها وقطاعاتها". ودعا الجميع لمشاركة واسعة وفاعلة والتأكيد على التضامن والدعم للمرأة .بعد ذلك جرى التوقيع من قبل إفرام والخليل على مذكرة التفاهم المتضمنة مجموعة من العناوين، لجهة تعميم ثقافة الركض والترويج للسباق وتفعيل المشاركة في فعالياته خلال هذه السنة والسنوات المقبلة، والإهتمام بموضوع المتطوعين وعقد إجتماعات تشاورية وورش عمل بين بيروت وجونية.وكانت عرضت خلال اللقاء أفلام وثائقية عن تجربة جمعية "بيروت ماراتون" والحملات الترويجية للسباقات خلال السنوات الماضية. (الوكالة الوطنية)