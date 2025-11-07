Advertisement

لبنان

لقاء وطني واجتماعي وتربوي بين أساقفة طرابلس وقيادة الجيش

Lebanon 24
07-11-2025 | 07:44
A-
A+
Doc-P-1439274-638981236072533637.png
Doc-P-1439274-638981236072533637.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية، المطران يوسف سويف، في دير مار يعقوب – كرسي كرم سدة في قضاء زغرتا، وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، على رأس وفد من ضباط قيادة الجيش، ضمّ رئيس الأركان اللواء حسان عوده، وعددًا من كبار ضباط القيادة.
Advertisement

في مستهلّ اللقاء، رحّب المطران سويف بالوزير منسى والوفد المرافق، مثنيًا على "دور المؤسسة العسكرية في خدمة الوطن وصون أمنه واستقراره". ثمّ جرى التطرّق إلى عدد من المواضيع الوطنية والاجتماعية والتربوية التي تهمّ المواطن والمجتمع اللبناني".

وفي ختام اللقاء، تمنّى المطران سويف لمنسى، "عيدًا مباركًا مملوءً بالخيرات والنِعم"، لمناسبة عيد مار مخائيل الذي تحتفل به الكنيسة في هذا اليوم المبارك. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
لقاء الأحزاب الوطنية في طرابلس: المدينة ستبقى صوت الناس وضمير الوطن
lebanon 24
07/11/2025 20:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين الحجار ومحفوظ لتعزيز التعاون بين الداخلية والمجلس الوطني للإعلام
lebanon 24
07/11/2025 20:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بهاء الحريري يواصل لقاءاته مع فاعليات اجتماعية ووطنية في بيروت
lebanon 24
07/11/2025 20:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
عز الدين: لماذا لا تصدر الحكومة قرارًا سياسيًا وطنيًا لقيادة الجيش بصد الاعتداءات الإسرائيلية؟
lebanon 24
07/11/2025 20:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24

المؤسسة العسكرية

الوكالة الوطنية

رئيس الأركان

قيادة الجيش

وزير الدفاع

المارونية

الماروني

التربوي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:33 | 2025-11-07
13:26 | 2025-11-07
13:23 | 2025-11-07
13:22 | 2025-11-07
13:16 | 2025-11-07
13:00 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24