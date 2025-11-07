لقاء وطني واجتماعي وتربوي بين أساقفة طرابلس وقيادة الجيش

Advertisement

استقبل رئيس أساقفة أبرشية ، المطران يوسف سويف، في دير مار يعقوب – كرسي كرم سدة في قضاء ، الوطني اللواء ميشال منسى، على رأس وفد من ضباط ، ضمّ اللواء حسان عوده، وعددًا من كبار ضباط القيادة.في مستهلّ اللقاء، رحّب المطران سويف بالوزير منسى والوفد المرافق، مثنيًا على "دور في خدمة الوطن وصون أمنه واستقراره". ثمّ جرى التطرّق إلى عدد من المواضيع الوطنية والاجتماعية والتربوية التي تهمّ المواطن والمجتمع اللبناني".وفي ختام اللقاء، تمنّى المطران سويف لمنسى، "عيدًا مباركًا مملوءً بالخيرات والنِعم"، لمناسبة عيد مار مخائيل الذي تحتفل به الكنيسة في هذا اليوم المبارك. (الوكالة الوطنية)