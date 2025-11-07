Advertisement

لبنان

ضبط بندورة مهربة

Lebanon 24
07-11-2025 | 07:58
في إطار عمل المديرية العامة للجمارك - ضابطة طرابلس على مكافحة التهريب، ضبطت قوة من شعبة المكافحة البرية - طرابلس، كمية من البندورة المهربة فاقت الطن، وتمّ تسليمها الى الجيش.
كما تمكنت قوة مشتركة من الشعبة المركزية واستقصاء الضابطة، من ضبط كمية من الالبسة المهربة.
 
 
 
 
 
