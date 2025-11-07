ضبط بندورة مهربة

في إطار عمل - ضابطة على مكافحة التهريب، ضبطت قوة من شعبة المكافحة البرية - طرابلس، كمية من البندورة المهربة فاقت الطن، وتمّ تسليمها الى الجيش.

Advertisement

كما تمكنت قوة مشتركة من الشعبة المركزية واستقصاء الضابطة، من ضبط كمية من الالبسة المهربة.