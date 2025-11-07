Advertisement

لبنان

وزارة الأشغال: خطوة إصلاحية لتعزيز كفاءة وشفافية مرفأ بيروت

Lebanon 24
07-11-2025 | 08:06
A-
A+

Doc-P-1439281-638981249210670228.png
Doc-P-1439281-638981249210670228.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان، أنّ "مجلس الوزراء أقرّ في جلسته المنعقدة يوم الخميس في ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥، تعيين أعضاء جدد في اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، برئاسة السيد مروان نافي، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، وعضوية: كريم شبقلو، فوزي علّام، لما حريز، جورج رحّال، رامي سمعان، وجيهان رزق خطّار، وذلك تأكيدًا لالتزام الدولة بنهج الإصلاح وتعزيز الحوكمة في المرافق العامة".
Advertisement

واشارت الى ان هذا القرار" يهدف إلى إطلاق مرحلةٍ جديدةٍ من التنظيم والتطوير في المرفأ، بما يعزّز كفاءته التشغيلية وشفافيته الإدارية، ويُعيد إليه مكانته كمركزٍ اقتصاديٍّ وتجاريٍّ محوريٍّ في شرق المتوسّط.

وقد وجّه معالي وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسّامني تهانيه إلى رئيس وأعضاء اللجنة الموقتة الجدد، متمنّيًا لهم التوفيق في مهامهم، ومؤكدًا أنّ هذه الخطوة تأتي ضمن رؤيةٍ إصلاحيةٍ شاملةٍ تضع مرفأ بيروت على طريق التحديث والتميّز، ليرتقي إلى أعلى القمم في الأداء والحوكمة.

وختم الوزير رسامني بالتأكيد  أنّ الوزارة ستواكب عمل اللجنة وتوفّر لها الدعم اللازم لضمان انطلاقةٍ فاعلةٍ تُعيد لمرفأ بيروت حيويّته ودوره الريادي في خدمة الاقتصاد الوطني".
مواضيع ذات صلة
بشأن مرفأ بيروت.. ماذا أعلن وزير الأشغال؟
lebanon 24
07/11/2025 20:42:31 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خطوة إصلاحية لإعادة بناء لبنان
lebanon 24
07/11/2025 20:42:31 Lebanon 24 Lebanon 24
اتفاقية تعاون بين الصحة والجامعة الأميركية لتعزيز كفاءة المستشفيات الحكومية
lebanon 24
07/11/2025 20:42:31 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوة نوعيّة لوزارة الأشغال
lebanon 24
07/11/2025 20:42:31 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الأشغال العامة والنقل

رئيس مجلس الإدارة

الاقتصاد الوطني

مجلس الإدارة

المدير العام

مجلس الوزراء

أعضاء اللجنة

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:33 | 2025-11-07
13:26 | 2025-11-07
13:23 | 2025-11-07
13:22 | 2025-11-07
13:16 | 2025-11-07
13:00 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24