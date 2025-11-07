وزارة الأشغال: خطوة إصلاحية لتعزيز كفاءة وشفافية مرفأ بيروت

Advertisement

أعلنت في بيان، أنّ " أقرّ في جلسته المنعقدة يوم الخميس في ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥، تعيين أعضاء جدد في اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ ، برئاسة السيد مروان نافي، والمدير العام، وعضوية: كريم شبقلو، فوزي علّام، لما حريز، رحّال، رامي سمعان، وجيهان رزق خطّار، وذلك تأكيدًا لالتزام الدولة بنهج الإصلاح وتعزيز الحوكمة في المرافق العامة".واشارت الى ان هذا القرار" يهدف إلى إطلاق مرحلةٍ جديدةٍ من التنظيم والتطوير في المرفأ، بما يعزّز كفاءته التشغيلية وشفافيته الإدارية، ويُعيد إليه مكانته كمركزٍ اقتصاديٍّ وتجاريٍّ محوريٍّ في شرق المتوسّط.وقد وجّه معالي وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسّامني تهانيه إلى رئيس وأعضاء اللجنة الموقتة الجدد، متمنّيًا لهم التوفيق في مهامهم، ومؤكدًا أنّ هذه الخطوة تأتي ضمن رؤيةٍ إصلاحيةٍ شاملةٍ تضع مرفأ بيروت على طريق التحديث والتميّز، ليرتقي إلى أعلى القمم في الأداء والحوكمة.وختم الوزير رسامني بالتأكيد أنّ الوزارة ستواكب عمل اللجنة وتوفّر لها الدعم اللازم لضمان انطلاقةٍ فاعلةٍ تُعيد لمرفأ بيروت حيويّته ودوره الريادي في خدمة ".