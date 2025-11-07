Advertisement

لبنان

جابر: من دون إتّفاق مع صندوق النقد الدولي ستُصبح قدرتنا على مساعدة لبنان أصعب

Lebanon 24
07-11-2025 | 08:06
قال وزير المالية ياسين جابر، إنّ "هناك مشاريع لا تزال عالقة في مجلس النواب، وننتظر اقرارها لا سيما قرض إعادة الاعمار".
وأضاف جابر خلال مؤتمر صحافيّ بعد لقاء وفد البنك الدوليّ: "من دون إتّفاق مع صندوق النقد الدولي ستُصبح قدرتنا على مساعدة لبنان أصعب وأصعب".
 
 
وتابع: "سنزور الجنوب غدًا، وهذه الزيارة مهمّة جدًا".
لبنان

إقتصاد

صندوق النقد الدولي

البنك الدولي

النقد الدولي

وزير المالية

ياسين جابر

اسين

