جابر: من دون إتّفاق مع صندوق النقد الدولي ستُصبح قدرتنا على مساعدة لبنان أصعب

قال ، إنّ "هناك مشاريع لا تزال عالقة في مجلس النواب، وننتظر اقرارها لا سيما قرض إعادة الاعمار".

وأضاف جابر خلال مؤتمر صحافيّ بعد لقاء وفد البنك الدوليّ: "من دون إتّفاق مع ستُصبح قدرتنا على مساعدة أصعب وأصعب".

وتابع: "سنزور الجنوب غدًا، وهذه الزيارة مهمّة جدًا".