لبنان

كريم كبارة: ملف الاستشفاء يشكل همّ اللبنانيين الأكبر وسط غياب دور الدولة

Lebanon 24
07-11-2025 | 08:11
اعتبر النائب كريم كبارة أن "ملف الاستشفاء يشكّل الهمّ الأساسي لشريحة كبيرة من اللبنانيين"، مؤكداً أن" كلفة الطبابة والعمليات الجراحية والأدوية أصبحت عبئاً لا يُحتمل في ظل غياب دور الدولة في الرعاية الصحية والضمانات الاجتماعية".
وأشار خلال استقباله وفوداً شعبية في مكتبه في طرابلس الى  أن "ما نلمسه يومياً من مراجعات وصرخات من الناس في طرابلس يترجم حجم المعاناة الحقيقية"، محذّراً من أن" ترك المواطنين لمصيرهم الصحي يهدد حياتهم في كل لحظة".

و شدد على أن "الحكومة مطالبة بالتعاطي مع هذا الملف بصفة عاجلة، لأنه يمسّ الكرامة الإنسانية وحق المواطن بالحياة".
 
