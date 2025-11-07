كريم كبارة: ملف الاستشفاء يشكل همّ اللبنانيين الأكبر وسط غياب دور الدولة

Advertisement

اعتبر النائب أن "ملف الاستشفاء يشكّل الهمّ الأساسي لشريحة كبيرة من اللبنانيين"، مؤكداً أن" كلفة الطبابة والعمليات الجراحية والأدوية أصبحت عبئاً لا يُحتمل في ظل غياب دور الدولة في الرعاية الصحية والضمانات الاجتماعية".وأشار خلال استقباله وفوداً شعبية في مكتبه في الى أن "ما نلمسه يومياً من مراجعات وصرخات من الناس في طرابلس يترجم حجم المعاناة الحقيقية"، محذّراً من أن" ترك المواطنين لمصيرهم الصحي يهدد حياتهم في كل لحظة".و شدد على أن "الحكومة مطالبة بالتعاطي مع هذا الملف بصفة عاجلة، لأنه يمسّ الكرامة الإنسانية وحق المواطن بالحياة".