لبنان

عن نشاط "حزب الله"... هذا ما كشفه المتحدث باسم "اليونيفيل"

Lebanon 24
07-11-2025 | 08:22
قال المتحدث باسم "اليونيفيل" داني غفري أن "أكثر من 7000 خرق جوي إسرائيلي و2400 نشاط سُجّل شمال الخط الأزرق ما يشكّل مصدر قلق بالغ". 
وأضاف في حديث لـ"الجديد" أنه "تم إبلاغنا مسبقاً بالغارات التي نفذت أمس لكننا لم نتلقَّ أي إشعار يتعلق بإخلاء سكنات تابعة للجيش اللبناني". 
 
وتابع قائلاً: "لم نرصد اي نشاط جديد لحزب الله في منطقة عملياتنا". 
