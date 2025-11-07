عن نشاط "حزب الله"... هذا ما كشفه المتحدث باسم "اليونيفيل"

قال المتحدث باسم "اليونيفيل" أن "أكثر من 7000 خرق جوي إسرائيلي و2400 نشاط سُجّل شمال الخط الأزرق ما يشكّل مصدر قلق بالغ".

وأضاف في حديث لـ"الجديد" أنه "تم إبلاغنا مسبقاً بالغارات التي نفذت أمس لكننا لم نتلقَّ أي إشعار يتعلق بإخلاء سكنات تابعة للجيش اللبناني".

وتابع قائلاً: "لم نرصد اي نشاط جديد لحزب الله في منطقة عملياتنا".