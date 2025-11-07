جنبلاط: أين التحقيقات بعد خمس سنوات على انفجار مرفأ بيروت؟

Advertisement

نشر الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي عبر حسابه على منصة "أكس" مقالة للكاتبة فيفي ، سبق أن نشرت في صحيفة " "، وأرفقها بتساؤلات حول مسار العدالة في . فسأل:" أين أصبحت تحقيقات انفجار مرفأ بعد خمس سنوات؟ مَن اغتال المصور جو ؟ وماذا يفعل ؟ المقالة تتّخذ من كتاب جان-بيار بران "غرفة أورويل" مدخلا لطرح قضية اغتيال المصور جو بجاني، وللحديث عن العلاقة بين الحقيقة والقمع، مستندة إلى قول أورويل: "كلما ابتعد مجتمع عن الحقيقة، ازداد كرهه لمن يقولها".وترى الكاتبة أن بجاني ربما كان يمتلك معلومات أو صورا حساسة تتعلق بانفجار مرفأ بيروت، ما جعله ضحية حين "التقت مصالح القتلة بالمحققين"، على حد تعبير برّان.ومن خلال منشوره، يُعيد التذكير بقضية انفجار المرفأ وضرورة تحقيق العدالة فيها، إضافة إلى المطالبة بالكشف عن قتلة المصوّر جو بجّاني، في وقت لا يزال فيه التحقيق في جريمة اغتياله معلّقًا حتى اليوم".