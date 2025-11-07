Advertisement

لبنان

اجتماع اتحاد بلديات الكورة وشركة السبع لمناقشة خطة تشغيل المقالع

Lebanon 24
07-11-2025 | 08:38
عُقد في مركز اتحاد بلديات الكورة اجتماعٌ ضمّ رئيس الاتحاد وعددًا من رؤساء البلديات، بحضور وفدٍ من شركة السبع للأسمنت برئاسة المدير العام جليل الدرزي، خُصِّص لعرض وشرح خطة عمل جديدة تتعلّق بملفّ المقالع وآلية تشغيلها.
وخلال اللقاء، قدّم وفد الشركة عرضًا تقنيًا مفصّلًا تضمّن أبرز بنود الخطة المقترحة التي تهدف إلى معالجة الثغرات السابقة والتوجّه نحو حلّ مستدام يراعي المعايير البيئية ويحترم تطلعات المجتمع المدني وأهالي المنطقة.

و تمّ تأكيد أهمية الشراكة بين الاتحاد والشركة في إطار متابعة هذا الملف، من خلال بلورة برنامج عمل واضح يوازن بين حماية البيئة وحقوق الأهالي ومتطلبات التنمية في الكورة.

وفي ختام الاجتماع، أعلن اتحاد بلديات الكورة عقد جلسة خاصة لرؤساء البلديات قريبًا، لتدارس مطالب المجتمع المحلي والحلول الممكنة، على أن تُعرض نتائجها في لقاء لاحق مع إدارة شركة السبع، استكمالًا لمسار الحوار والتفاهم الهادف إلى خدمة مصلحة الكورة وأهلها. (الوكالة الوطنية)
