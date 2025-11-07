خطّة هجوميّة جاهزة... هل ستعود إسرائيل إلى القتال مع "حزب الله"؟

أفادت صحيفة " " أن "الآراء منقسمة بشأن العودة للقتال مع أو استمرار الهجمات اليومية".

Advertisement

وأضافت أن الجيش أعد خطة هجومية في حال اتخاذ قرار بالتصعيد أو في حال رد حزب الله على الهجوم.