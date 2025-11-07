Advertisement

لبنان

خطّة هجوميّة جاهزة... هل ستعود إسرائيل إلى القتال مع "حزب الله"؟

Lebanon 24
07-11-2025 | 09:26
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن "الآراء منقسمة في إسرائيل بشأن العودة للقتال مع حزب الله أو استمرار الهجمات اليومية".
وأضافت أن الجيش الإسرائيلي أعد خطة هجومية في حال اتخاذ قرار بالتصعيد أو في حال رد حزب الله على الهجوم. 
