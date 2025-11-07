24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
خطّة هجوميّة جاهزة... هل ستعود إسرائيل إلى القتال مع "حزب الله"؟
Lebanon 24
07-11-2025
|
09:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
"
الإسرائيلية
أن "الآراء منقسمة
في إسرائيل
بشأن العودة للقتال مع
حزب الله
أو استمرار الهجمات اليومية".
Advertisement
وأضافت أن الجيش
الإسرائيلي
أعد خطة هجومية في حال اتخاذ قرار بالتصعيد أو في حال رد حزب الله على الهجوم.
مواضيع ذات صلة
هل يعود "حزب الله" لتفعيل العمليات العسكرية؟
Lebanon 24
هل يعود "حزب الله" لتفعيل العمليات العسكرية؟
07/11/2025 20:43:32
07/11/2025 20:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يقبل "حزب الله" أن يتفاوض لبنان مع إسرائيل؟
Lebanon 24
هل يقبل "حزب الله" أن يتفاوض لبنان مع إسرائيل؟
07/11/2025 20:43:32
07/11/2025 20:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" وارتفاع منسوب التهديدات بالحرب: جاهزون لكل الاحتمالات
Lebanon 24
"حزب الله" وارتفاع منسوب التهديدات بالحرب: جاهزون لكل الاحتمالات
07/11/2025 20:43:32
07/11/2025 20:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب "حزب الله": حاضرون وجاهزون لمواجهة أيّ عدوان كبير على لبنان
Lebanon 24
نائب "حزب الله": حاضرون وجاهزون لمواجهة أيّ عدوان كبير على لبنان
07/11/2025 20:43:32
07/11/2025 20:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
يديعوت أحرونوت
الإسرائيلية
الإسرائيلي
في إسرائيل
يديعوت
تابع
قد يعجبك أيضاً
انهيار جزء من مبنى في الضاحية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
انهيار جزء من مبنى في الضاحية.. شاهدوا الفيديو
13:33 | 2025-11-07
07/11/2025 01:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنجاز" رياضي لبنانيّ جديد.. والبطل "جنوبيّ"
Lebanon 24
"إنجاز" رياضي لبنانيّ جديد.. والبطل "جنوبيّ"
13:26 | 2025-11-07
07/11/2025 01:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
حاولتا تهريبهم إلى تركيا.. شاهدوا بالصورة ما تم ضبطه بحوزة شقيقتين في المطار!
Lebanon 24
حاولتا تهريبهم إلى تركيا.. شاهدوا بالصورة ما تم ضبطه بحوزة شقيقتين في المطار!
13:23 | 2025-11-07
07/11/2025 01:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
عن عملية "شاتيلا" وتوقيف مطلوبين.. بيانٌ من "أمن الدولة"
Lebanon 24
عن عملية "شاتيلا" وتوقيف مطلوبين.. بيانٌ من "أمن الدولة"
13:22 | 2025-11-07
07/11/2025 01:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما كشفه وزير المال عن مطار القليعات!
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما كشفه وزير المال عن مطار القليعات!
13:16 | 2025-11-07
07/11/2025 01:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
Lebanon 24
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
00:22 | 2025-11-07
07/11/2025 12:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
14:03 | 2025-11-06
06/11/2025 02:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
Lebanon 24
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
16:20 | 2025-11-06
06/11/2025 04:20:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بيروت في دائرة الخطر.. إسرائيل تختار التصعيد
Lebanon 24
بيروت في دائرة الخطر.. إسرائيل تختار التصعيد
07:32 | 2025-11-07
07/11/2025 07:32:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... وشخصٌ خسر حياته!
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... وشخصٌ خسر حياته!
09:29 | 2025-11-07
07/11/2025 09:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:33 | 2025-11-07
انهيار جزء من مبنى في الضاحية.. شاهدوا الفيديو
13:26 | 2025-11-07
"إنجاز" رياضي لبنانيّ جديد.. والبطل "جنوبيّ"
13:23 | 2025-11-07
حاولتا تهريبهم إلى تركيا.. شاهدوا بالصورة ما تم ضبطه بحوزة شقيقتين في المطار!
13:22 | 2025-11-07
عن عملية "شاتيلا" وتوقيف مطلوبين.. بيانٌ من "أمن الدولة"
13:16 | 2025-11-07
مفاجأة.. هذا ما كشفه وزير المال عن مطار القليعات!
13:00 | 2025-11-07
أرقام جديدة.. إليكم مرتبة لبنان بين الدول العربية لناحية عدد السكان
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
07/11/2025 20:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
07/11/2025 20:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
07/11/2025 20:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24