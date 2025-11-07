فضل الله: الدولة عاجزة عن حماية المواطنين وواجبها إجبار العدو على وقف الاعتداءات

Advertisement

نظم إحتفالا تكريميا في حسينية مدينة النبطية للشهداء : عبد الله كحيل ، محمد كحيل ، حسن غيث ، محمد جابر ‏، هادي حامد ، بمشاركة شخصيات وفاعليات ، إمام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق ، النائبان هاني قبيسي ‏وناصر جابر ، مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله علي ضعون ، علي قانصوه ممثل رئيس كتلة "الوفاء ‏للمقاومة" النائب محمد رعد ، عوائل وحشد من الاهالي.. ‎وقال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ‏حسن فضل الله: إنَّنا نمر في مرحلة صعبة ومعقدة وهناك تحولات سياسيَّة ومتغيرات حصلت في موازين ‏القوى في المنطقة، ويستغلُّ فيها العدو انعدام الوزن العربي لمصلحة مشروعه التوسعي، وكذلك يستغلُّ في بلدنا ‏ باتفاق وقف النار، وتسليمنا الأمور إلى الدولة كي تقوم بواجبها في الحماية والرعاية، حرصًا منَّا على ‏الدَّولة نفسها وعلى قيامها بمسؤولياتها، ومطلبنا التاريخي أن يكون لدينا دولة قادرة تحمي السيادة وتدافع عن ‏شعبها ولا تتركه فريسة للعدوان، وتطبِّق من التزمت به في بيانها الوزاري بحماية السيادة وردع المعتدي واعادة ‏الاعمار ووقف الاعمال العدائية، بدل تكرار شعارات لا تلتزم بها حول قرار الحرب والسلم في مواجهة عدوِّنا، بل ‏تكرِّرها في مواجهة حقِّ شعبها بالدفاع عن نفسه المنصوص عليه في بيانها الوزاري، وإلى الآن هذه الدّولة لا ‏تشعر مواطنيها بالثقة أو أنّها على قدر أمالهم، بل إن بعض سياساتها تزيد الهوَّة بينها وبين جزءٍ كبيرٍ من شعبها، ‏بدل أن تكون حريصة على احتضانه وبلسمة جراحه، ولا نرى أي مسعى جدي من مؤسَّسات هذه الدَّولة لتوفير ‏سبل الحماية أو للقيام بواجب اعادة الاعمار، بل إنَّ هناك بعض الجهود الرسميَّة لاعاقة الاعمار وتعطيل المبادرات ‏الخاصة استجابةً للضغوط الخارجيّة"‎.‎أضاف :"إنَّ الاعتداءات الاسرائيليَّة المتمادية وقتل المواطنين وهم في حالة مدنيَّة كما حصل في المجزرة ضدَّ أبناء النبطيَّة ‏وكما رأينا في العديد من القرى والبلدات خصوصًا ما جرى في الساعات الماضية، إنَّ كل هذه الاعتداءات ‏هي امتهان لكرامة كل اللبنانيين ولدولتهم، ويظهرها العدو دولة عاجزة غير قادرة على حماية شعبها والدفاع عن ‏سيادتها، ولا يمكن لهذه الدَّولة استجداء الحلول من المحتلين بالخضوع لشروطهم لأنَّ ذلك يفتح شهيتهم على ‏مزيد من التنازلات، بل إنَّ واجب الدَّولة السعي بكل ما تملك من امكانات لاجبارهم على وقف اعتداءاتهم، ولديها ‏تفاق واضح لا لبس فيه وآلية محدَّدة هي لجنة الاشراف على تطبيق وقف اطلاق النار كإطار للتواصل من خلاله ‏لتطبيق هذا الاتفاق، وقبل أن يتم الالتزام به واستكمال بنوده لا مصلحة للبنان في البحث في أمر آخر".وتابع :"وقد بلغت ‏الوقاحة عند المهرولين حدّا خارجا عن كل الحسابات الوطنية عندما يستنكرون رفضنا التفاوض السياسي مع العدو ‏الخارج عن أي اجماع أو مصلحة وطنية وهل يتوقع أحد في لبنان أننا سنقبل معه أي استسلام للعدو".‏واستطرد فضل الله :"إن دمنا الذي يسفك في كل يوم ليس رخيصًا، ولا يجوز لأحد في لبنان ان يستهين به، ولا يمكن للمسؤولين أن ‏يعتبروا أن بيانات الادانة تكفي للتحلل من الواجب، فالغضب يعتمل في النفوس، وصرخة الجنوب عالية، ولن يتخلَّى ‏أبناؤه عن حقِّهم في الدفاع عن أرضهم وعن كرامتهم، وبينما السيادة الوطنية تستباح ودمنا الغالي يجبل تراب ‏أرضنا يُسمع صدى الصواريخ الاسرائيليّة يتردَّد سياسيًّا في الداخل عند المستعجلين لاستثمار دمنا بهدف تحقيق ‏أحلامهم القديمة ظنَّا منهم أنَّ الوقت الاسرائيلي حان لاعادة عقارب الساعة أكثر من أربعين سنة إلى الوراء، ولكنَّ ‏هؤلاء نسوا أنَّ مقاومتنا انطلقت يومها من بين والنار والحصار من عباءة الامام السيد موسى ومن ‏صوت الشيخ حرب.من هنا من ساحة عاشوراء في النبطية ومن القرى والبلدات لتوقف ذلك الزمن ‏الاسرائيلي، وأسقطت ذلك الوهم وهي اليوم مخضبة بدماء ألاف الشهداءء وعلى رأسهم سيد الأمَّة السيد ‏ ورفيق درب جهاده السيد هاشم صفي الدِّين، وستواصل نهجها الوطني مهما كانت التضحيات ‏وشعبنا مصرٌّ على العيش بكرامة والتصدي لكلِّ محاولات الاستسلام ورهن البلد لقوى الهيمنة والتسلّط"‎.‎وختم فضل الله :"إن منطق الغلبة المستقوي بآلة الحرب الاسرائيليَّة لن يبني بلدا بل بات يهدّد صيغة لبنان، وعيشه الواحد وسلامه ‏الوطني المهدد من العدو، ونحن نريد أن نحافظ على بلدنا وعلى استقراره". (الوكالة الوطنية)