إسرائيل تستعدّ لمرحلة ما بعد ترامب... وعينها على لبنان

ذكر موقع " اليوم" أن معهد دراسات الأمن القومي أكد في ورقة له أن على الاستعداد منذ الآن لمرحلة ما بعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأشارت الورقة إلى كل من وغزة وإيران ولبنان.

ذكرت ورقة أعدّها معهد (INSS) أن تتبع استطلاعات الرأي تظهر الانخفاض الكبير والمطرد في دعم المواطنين لإسرائيل، سواء بين عموم الجمهور أو على المستوى التشريعي مقارنة بالتعاطف مع الفلسطينيين في مستويات غير مسبوقة منذ 25 عاما.

واعتبرت الورقة أن الرئيس ترامب رئيس فريد من نوعه. وقد أثبت حتى الآن أنه مؤيد بحماسة لإسرائيل، ويقود سياسة خارجية تحويلية في والساحة العالمية. وهنا تبرز أسباب متعددة تشير إلى أن إسرائيل لا يمكنها ببساطة أن تفترض أن مثل هذا الانحياز الأميركي القوي لمصالحها وسياساتها سيستمر. وأضافت ورقة المعهد: "وفي ضوء التحولات الجارية في السياقات العالمية والإقليمية من الضروري النظر في أهداف السياسة التي ينبغي لإسرائيل أن تضعها لعلاقاتها مع واشنطن خلال ما تبقى من ولاية الرئيس ترامب الثانية".



تدخل ترامب في غزة



إن تدخل ترامب في أمن إسرائيل، ولا سيما الخطة التي قدمها لإنهاء الحرب في غزة، يُعدّان مؤشرين على علاقة قوية وعميقة بين إسرائيل والولايات المتحدة. قد يقول البعض إنها عميقة جداً – لدرجة أن إسرائيل كادت تصبح محمية. لكن تحليل الاتجاهات الطويلة الأجل يشير إلى تطورات صعبة في العلاقات الإسرائيلية-الأميركية.



تشهد تغييرات داخلية جوهرية



الحقيقة هي أن الولايات المتحدة تشهد تغييرات داخلية جوهرية، تماماً كما هو الحال في المجتمع الإسرائيلي. العلاقات بين البلدين تتأثر بعمق بهذه التغيرات، وهي تغييرات ديموغرافية واجتماعية وسياسية. بشكل عام، الصوت التقدمي-المتطرف يزداد قوة داخل الجناح اليساري في النظام السياسي الأميركي

وهذا الاتجاه المتطرف يسعى إلى التكفير عن خطايا الآباء المؤسسين (استعباد السود وقتل السكان الأصليين) من خلال النهوض بالضعفاء والمستغلّين، وعبر الاشتباه العميق (بما في ذلك الذاتي) تجاه البيض و"المتمتعين بالامتيازات". ووفقاً لهذه الرؤية، يُنظر إلى دولة إسرائيل على أنها رمز للاستعمار الأبيض القوي والمستغل في علاقته بالشعب الفلسطيني الضعيف المظلوم والمستغل.



الإنجيليون البيض



لا يزال الإنجيليون البيض من المؤيدين المتحمسين لإسرائيل، لكن الدراسات تظهر انخفاضاً مطرداً في قوتهم ونسبتهم بين السكان. هذه الجماعة تتقلص. والخلاصة: يجب اغتنام نافذة الفرصة الفريدة التي يوفرها رئيس استثنائي. طالما أن الرئيس ترامب في البيت الأبيض، فإن إسرائيل لديها فرصة عظيمة للتنسيق مع واشنطن.



السياسة المطلوبة لتشكيل الشرق الأوسط:



- الساحة الإقليمية - الفلسطينية: الحكومة محقة في قبول مبادرة ترامب رسمياً، لكن عليها أن تخطو خطوة إضافية وأن تستفيد من الفترة الحالية لرسم الملامح السياسية للفصل بين دولة إسرائيل وكيان فلسطيني مستقل منزوع السلاح وذي سيادة محدودة، مرتهن لاتفاقيات مع إسرائيل.



- استراتيجية ذات مستويين تجاه : ضغط اقتصادي قد يزعزع استقرار النظام، لكن هدفه الحقيقي هو دفع إيران للتوافق على صفقة نووية أفضل من سابقتها. وإذا بقي النظام الإيراني سليماً، فيجب استخدام نهاية ولاية ترامب لصياغة اتفاق نووي أفضل من السابق، يضمن ألا تمتلك إيران سلاحاً نوويا أبدا. من المستحسن عدم ترك هذا الأمر للرئيس القادم، وهو ما تأمل القيادة الإيرانية في حدوثه.

- توجيه سوريا نحو نظام معتدل: الحالة النهائية المرغوبة في سوريا واضحة – دولة مستقرة تتحكم بأراضيها، ولا تسمح بتطور أي تهديد تجاه إسرائيل، وتحافظ على علاقات دبلوماسية مع إسرائيل تصل إلى حد التطبيع.



- التطبيع مع ونزع سلاح " ": الهجوم الإسرائيلي المستمر، الذي يهدف إلى منع إعادة تأهيل "حزب الله"، في غاية الأهمية. إن إضعاف الجيش الإسرائيلي للحزب عسكرياً هو ما مكّن الحكومة من المطالبة بنزع سلاحه. لكن يجب فعل المزيد وبسرعة أكبر.



تعزيز أمن إسرائيل



مذكرة تفاهم جديدة مع الولايات المتحدة: يجب تكثيف الجهود لصياغة مذكرة تفاهم جديدة، تُبنى حول انتقال تدريجي من المساعدة المالية المباشرة إلى شراكة عمل (وفقاً للنهج الذي تقوده الإدارة الأميركية حالياً). بعبارة أخرى، انتقال من وضع إسرائيل كـ"دولة مُعانة" إلى "شريك استراتيجي".



برنامج بحث مشترك في موضوع التكنولوجيا العميقة (DeepTech): التكنولوجيات الناشئة – الحوسبة الكمومية، الذكاء الاصطناعي – ستغير مجرى الحياة في كل أنحاء العالم، بما في ذلك ساحة المعركة المستقبلية.



انضمام إسرائيل إلى تحالف "العيون الخمس"



تحالف "العيون الخمس" هو تحالف لتبادل المعلومات الاستخباراتية، وهو بمثابة ناد نخبوي وفريد وقائم على الثقة بين خمس دول – الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة، أستراليا، ونيوزيلندا. تتبادل هذه الدول الأعضاء مصادر المعلومات الاستخباراتية وبالتالي تخلق نظام إنذار أقوى بكثير من نظام أي دولة بمفردها. سيعمل دمج إسرائيل في هذا الإطار على تحسين القدرات الاستخباراتية والموقع السياسي الإسرائيلي مما سيساعد بدوره على دفع الأهداف الإسرائيلية في الشرق الأوسط وفي الساحة الدولية الأوسع.