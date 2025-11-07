Advertisement

لبنان

الراعي استقبل بدران وعصفور وسفراء لبنان الجدد

Lebanon 24
07-11-2025 | 10:00
استقبل  البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي  في الصرح البطريركي في بكركي، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران والدكتور منير ضومط في زيارة عرض في خلالها بدران لوضع الجامعة الراهن ولابرز المشاريع  التي ستشهدها بعد ان تم التوافق والموافقة عليها والتي من شأنها تعزيز مكانة هذا الصرح التربوي الوطني العريق.
بدوره ،شدد  البطريرك الراعي على أهمية دور الجامعة اللبنانية التي قدمت منذ تأسيسها وما زالت حتى اليوم نخبة من العلماء والقيادات في مختلف القطاعات الى لبنان والعالم" .

والتقى الراعي القائم السابق برئاسة المجلس الإسلامي العلوي الشيخ محمد عصفور الذي شدد على"اهمية التلاقي والتعاون بين جميع المكونات اللبنانية".

واستقبل  الراعي سفيري لبنان في كندا وكوريا الجنوبية بشير طوق ووائل هاشم في زيارة التماس بركة البطريرك الراعي قبيل توليهما مركزيهما الدبلوماسيين.

ومن زوار الصرح البطريركي: وفد من بلدية بلدة القليعة الجنوبية برئاسة رئيس البلدية حنا ضاهر ووفد لجنة وقف كنيسة مار جرجس في البلدة يتقدمه كاهن الرعية بيار الراعي.

وشكر الوفدان الراعي على تخصيص ابناء بلدتهم بزيارة راعوية تركت اثرا كبيرا في نفوسهم وثبتت ايمانهم بكنيستهم التي اراد راعيها مشاركتهم والاستماع اليهم في أصعب ظرف يمر به لبنان عامة والقرى الجنوبية الحدودية خاصة".

وكان البطريرك الراعي قد التقى وفدا من بلدية العيشية برئاسة ألرئيس مارسيل عون يرافقه كاهن رعية البلدة سيمون كسرواني ، حيث استمع الى هواجس ابناء البلدة والتحديات التي يواجهونها شاكرين لفتته الابوية بزيارة بلدتهم ومباركتها. (الوكالة الوطنية)
