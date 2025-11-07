Advertisement

لبنان

لقاء بين قائد الجيش والسفير الكوري في اليرزة

Lebanon 24
07-11-2025 | 10:05
استقبل قائد الجيش رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة السفير الكوري في لبنان Gyusuk Geon ، في حضور الملحق العسكري الكوري المقدم Chookbok Lee، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
كما استقبل ممثلة هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة في لبنان Gielan Elmessiri، وجرى توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز المساواة بين الذكور والإناث داخل المؤسسة العسكرية.
 
