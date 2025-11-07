Advertisement

مقتل مطلوبين... إليكم ما شهده مُخيّم شاتيلا

07-11-2025 | 10:42
علم "لبنان 24"، أنّ الجيش نفّذ مُداهمة في مُخيّم شاتيلا.
وبحسب المعلومات، قُتِلَ عددٌ من المطلوبين خلال المُداهمة، بعدما حصلت إشتباكات مع الجيش.
 
 
 
تجدد الاشتباكات ليلا بين الجيش ومطلوبين في مخيم شاتيلا
توتر داخل مخيم شاتيلا.. إليكم السبب
ما جديد "حادثة مُخيّم شاتيلا"؟
"لبنان 24": تجدد الاشتباكات ليلا بين الجيش ومطلوبين في مخيم شاتيلا- بيروت امتدت إلى حي فرحات وسوق الخضار في صبرا
