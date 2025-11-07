Advertisement

لبنان

بطولة لبنان: فوز "الأنصار" على "العباسية" و "العهد" على "الحكمة"

Lebanon 24
07-11-2025 | 11:03
حقق نادي "الأنصار" حامل اللقب الموسم الماضي فوزاً رابعاً في خمس مباريات على مضيفه الرياضي العباسية 1-0، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب عباس ناصر في بلدة العباسية الجنوبية، في افتتاح المرحلة السابعة من الدوري العام اللبناني الـ66 لكرة القدم.
وسجل هدف اللقاء اللاعب أبو بكر جبرين في الدقيقة 83، ليثبت فوز فريقه ضمن اللقاء الذي شهد على حماسة كروية.


وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، فاز العهد بطل لبنان تسع مرات على الحكمة بيروت 3 - 1.


يُشار إلى أن هذا الفوز هو السادس للعهد، والتعثر الثاني للحكمة.
