بطولة لبنان: فوز "الأنصار" على "العباسية" و "العهد" على "الحكمة"

حقق نادي " " حامل اللقب الموسم الماضي فوزاً رابعاً في خمس مباريات على مضيفه الرياضي العباسية 1-0، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب عباس ناصر في بلدة العباسية الجنوبية، في افتتاح المرحلة السابعة من الدوري العام اللبناني الـ66 .

وسجل هدف اللقاء اللاعب أبو بكر جبرين في الدقيقة 83، ليثبت فوز فريقه ضمن اللقاء الذي شهد على حماسة كروية.





وفي مجمع شهاب الرياضي في جونية، فاز بطل تسع مرات على 3 - 1.