لبنان

في الشمال.. من أوقفت "المخابرات"؟

Lebanon 24
07-11-2025 | 12:06
نفّذت قوة من الجيش والمخابرات عملية دهم في منطقة القلمون - شمال لبنان، أسفرت عن توقيف المدعو "أ.ت" حيث جرى اقتياده إلى التحقيق.
يُذكر أنّ الموقوف صادر بحقّه عدد من مذكرات التوقيف.
 
 
شمال لبنان

الشمال

برات

