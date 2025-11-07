Advertisement

لبنان

عدوان: نأمل ألّا تتأزم الأمور

Lebanon 24
07-11-2025 | 12:38
اعتبر النائب جورج عدوان، أنّه إذا أراد "رئيس مجلس النواب نبيه برّي تطبيق روح الدستور والمادة 58 عليه تحويل مشروع القانون المعجّل المكرّر إلى الهيئة العامة". 
وأشار عدوان  في حديث للـ "mtv" إلى أن "الانتخابات ستجري في موعدها وفي حال سقط مشروع القانون بالتصويت "فا نحنا منقبل" ونأمل ألّا تتأزم الأمور وفي حال حصل ذلك سنواجه". 
 
