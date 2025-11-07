حاولتا تهريبهم إلى تركيا.. شاهدوا بالصورة ما تم ضبطه بحوزة شقيقتين في المطار!

Advertisement

بتاريخ 06-11-2025، تمكّنت فصيلة تفتيشات في وحدة جهاز أمن السّفارات والإدارات والمؤسّسات العامّة من إحباط عمليّة تهريب مبلغ ماليّ عبارة عن /207،100/ دولار اميركي مزيّف، مقسّم /18/ رزمة من فئة الـ /50/، و/117،100/ من فئة الـ /100/ دولار اميركي، ومبلغ /20،000/ دولار أميركيّ مزيّف أيضًا، ومقسّم /3/ رزم: /2/ من فئة الـ /50/ دولارًا، وواحدة من فئة الـ /100/ دولار، تمّ إخفاؤها بطريقة احترافيّة، تحت ملابس كلّ منه. ع. ف. (مواليد عام 1989، لبنانيّة)وشقيقتها ن. ع. ف. (مواليد عام 2000، لبنانيّة)باستماع افادتهما، صرحت الأولى انها تعرفت إلى شخص مجهول الهوية، وطلب منها العمل على نقل أموال الى ، لقاء استفادة ماديّة، وأكّدت أنها طلبت من شقيقتها مساعدتها في نقل المبلغوأكدت الثانية ما جاء في إعترافات شقيقتهاتمّ ضبط الأموال المزيّفة، والهواتف الخلويّة التي كانت بحوزتهما، وأجري المقتضى القانوني بحقّهما بناء على إشارة المختص