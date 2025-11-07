الحجار: على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للانسحاب ووقف اعتداءاتها

استقبل والبلديات أحمد ، في مكتبه اليوم، وفداً من "معهد بلير للتغيير العالمي" برئاسة الجنرال نيك كارتر.

Advertisement



وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع في المنطقة، إضافة إلى مناقشة حاجات والتحديات التي تواجهها في ظل الظروف الراهنة.





وشدد الحجار على أهمية "دعم وسائر الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة، لناحية توفير الإمكانات اللوجستية والدعم اللازم لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها، لا سيما في ظل إعادة توزيع المهام الأمنية بما يتوافق وخطة انتشار ".

