عبود زار قيادة فوج حرس بيروت وتسلم 12 جهاز كومبيوتر محمول كهبة

زار محافظ القاضي قيادة فوج حرس بيروت في منطقة ، حيث كان في استقباله قائد الفوج العميد عباس ، إضافة إلى عدد من ضباط الفوج.

Advertisement



وحضر اللقاء مستشار المحافظ جو رحال، رئيس جمعية المهنية في المهندس كميل مكرزل، مدير شركة "تكنوبلو" حداد.



وأشارت في ، إلى أنه "بمساهمة ومتابعة مستشار المحافظ جو رحال وفي سبيل نهضة الفوج، قدم مكرزل وحداد هبة إلى الفوج عبارة عن 12 جهاز كومبيوتر محمول، بهدف دعم الأعمال الإدارية وتعزيز الجهوزية التقنية في الفوج".