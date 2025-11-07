Advertisement

لبنان

عبود زار قيادة فوج حرس بيروت وتسلم 12 جهاز كومبيوتر محمول كهبة

Lebanon 24
07-11-2025 | 13:55
زار محافظ بيروت القاضي مروان عبود قيادة فوج حرس بيروت في منطقة الكرنتينا، حيث كان في استقباله قائد الفوج العميد عباس الحسيني، إضافة  إلى عدد من ضباط الفوج.
وحضر اللقاء مستشار المحافظ جو رحال، رئيس جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان المهندس كميل مكرزل، مدير شركة "تكنوبلو" جوزف حداد.
 

وأشارت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، إلى أنه "بمساهمة ومتابعة مستشار المحافظ جو رحال وفي سبيل نهضة الفوج، قدم مكرزل وحداد هبة إلى الفوج عبارة عن 12 جهاز كومبيوتر محمول، بهدف دعم الأعمال الإدارية وتعزيز الجهوزية التقنية في الفوج".


وشكر عبود لـ"الجهات المانحة هذه المبادرة"، مؤكدا "أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية، بما يسهم في خدمة العاصمة بيروت وأهلها". 
