تدريبات في الناقورة.. هذا ما أعلنه الجيش

صدر عن قيادة الجيش- البيان الآتي:

ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 8 /11 /2025، من الساعة 6.00 صباحاً حتى الإنتهاء، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية - صور، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.