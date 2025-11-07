Advertisement

لبنان

تدريبات في الناقورة.. هذا ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
07-11-2025 | 13:58
 صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:
ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 8 /11 /2025، من الساعة 6.00 صباحاً حتى الإنتهاء، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية الناقورة - صور، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.


لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورَين أعلاه.
 
 
مديرية التوجيه

قيادة الجيش

مديرية ال

دريب

