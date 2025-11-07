Advertisement

لبنان

المكاوي وقع ونائب وزير الحج والعمرة في السعودية اتفاقية الحج للموسم المقبل

Lebanon 24
07-11-2025 | 14:03
وقع رئيس هيئة شؤون الحج والعمرة في لبنان القاضي محمد المكاوي مع نائب وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الدكتور عبد الفتاح المشاط، اتفاقية الحج لموسم 1447 هجري، بعد مداولات تركزت على سبل تأمين رفاهية حجاج ببت الله الحرام القادمين من لبنان.
وخلال الحفل، توجه القاضي المكاوي بـ"الشكر والتقدير  للتسهيلات التي تمنحها المملكة للحجاج ودعمها التاريخي للبنان".
