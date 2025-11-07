المكاوي وقع ونائب وزير الحج والعمرة في السعودية اتفاقية الحج للموسم المقبل

وقع رئيس والعمرة في القاضي محمد المكاوي مع نائب وزير الحج والعمرة في الدكتور المشاط، اتفاقية الحج لموسم 1447 هجري، بعد مداولات تركزت على سبل تأمين رفاهية حجاج ببت الله الحرام القادمين من لبنان.

